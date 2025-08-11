基隆市民聯合婚禮和平島互許終身 還有獨家好禮外加摸彩同樂

基隆市114年市民聯合婚禮今天上午11時起受理網路報名，婚禮主題為「海誓山盟．相許永恆」，預計邀請36對新人，9月26日在和平島地質公園參與浪漫婚禮。市府將為每對新人準備獨家賀禮，活動當天也有雙人釜山來回機票等獎品供摸彩。

民政處表示，市民聯合婚禮8月11日上午11時起，至8月28日晚間23時59分開放網路報名（http://www.2025wedding-keelung.tw），婚禮地點選在和平島地質公園，讓新人在獨有的海岸美景與潮聲中許下終身承諾，留下專屬基隆的動人回憶。

市民聯合婚禮的場地設計以自然原木與綠意花藝為主軸，融入自然意象打造溫潤場景，現場安排風格樂團演出，並設置特色互動體驗攤位，營造與自然交融的婚禮氛圍。整體活動設計不僅強調儀式感，也讓新人與賓客能在自然場域中感受真摯的陪伴與祝福。

民政處說，市府今年為出席聯合婚禮的新人準備賀禮，包括塔式電暖器暖風機、微電腦電子鍋、溫熱揉捏按摩枕、象徵好孕的金鏟子，以及特別打造的婚禮專屬紀念香檳酒《心海之吻 Heartsea Kiss》。從實用的日常用品到充滿情感意涵的紀念物，都承載著市府對新人攜手展開新生活的祝福與心意。

民政處表示，活動當天也會舉行現場摸彩，提供雙人釜山來回機票、乾隆珠寶對戒等多項好禮，讓新人感覺幸福加倍、驚喜滿滿。聯合婚禮名額有限，歡迎符合資格的新人踴躍報名，一同參與這場專屬於基隆，專屬於彼此的幸福儀式。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康