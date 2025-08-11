瑞平雙貢屬大基隆生活圈 貢寮人林富貴：區域合併有利整體發展

「瑞芳四區屬於大基隆生活圈，食衣住行緊密結合在一起，從交通、就學、採購生活必需品到就業都仰賴基隆，很有很大交集。」曾任基隆地院書記官長的林富貴律師是貢寮人，他認為區域合併有利整體發展，瑞芳四區地形上與新北市中間隔著基隆市，人際往來與新北市形成隔閤，反而跟基隆形成緊密生活圈。

桃園市龜山、新北市林口區，居民就醫、購物與通勤互動綿密，近期立法院內政委員會辦「行政區劃立法技術公聽會」，使得地方上「龜山是否併入新北」討論聲又浮現。而新北東北角瑞平雙貢及萬金石各區與基隆形成緊密生活圈，很多人到基隆討生活，地方長期有基隆合併新北市東北角、北海岸成「大基隆市」聲音。

林富貴說，瑞芳四區往昔屬於大基隆生活圈，食衣住行緊密結合在一起，交通方面貢寮地區海運以漁船為主，重大船舶及漁貨都送往基隆銷售，陸路交通以濱海公路及基福公路為主，兩條公路將貢寮與基隆緊密結合在一起；醫療部分貢寮簡易治療以澳底保健站為主，若遇交通事件或重大急症都送往基隆長庚、部基及八堵礦工醫院。

林富貴表示，就學方面貢寮學生大部分就讀基隆高中、二信中學及基隆商工；採購生活必需品部分，貢寮地區除漁貨及在地生產蔬菜外，餘均需至基隆地區採購，尤其是喜慶年節、婚喪嫁娶等物品，更是以基隆為主要消費場所。

就業部分，林富貴表示，貢寮除種稻、捕魚外，幾無其他工作機會，精壯人口大部分到基隆從事貨運、海運、搬家公司及建築工人。

林富貴說，政治生活圈瑞芳四區地形上與新北市中間隔著基隆市，政治生活人際往來與新北市形成隔閤，反而跟基隆形成緊密生活圈；司法部分︰貢寮以前的司法管轄權屬於新北市，人民提起訴訟或遭警方逮捕常需跨區捍衛自己權利，連受刑人執行的場所從台北監獄，現改為基隆管轄，羈押的人犯、執行的受刑人、受理訴訟的當事人皆可就近前往基隆應訊，不但交通便利更縮短距離。

林富貴認為，貢寮人出生及死亡都與基隆相連結，貢寮懷孕婦女大都去長庚、王立文及朱僑光婦產科產檢及生產，往生也要去基隆殯葬所辦理火葬，跟新北市反而交集甚少。