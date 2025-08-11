「大基隆市」區域合併討論再起 謝國樑：升格直轄市民調最高

基隆市腹地小，卻有國際港優勢，新北東北角瑞平雙貢4區與基隆形成緊密生活圈，很多人到基隆討生活，地方長期有基隆合併新北市東北角、北海岸成「大基隆市」聲音。基隆市長謝國樑指出，民調顯示有54.9%的市民支持基隆升格為直轄市，勢在必行；至於行政區劃調整，仍須持續進行社會溝通以凝聚共識。

桃園市龜山、新北市林口區，居民就醫、購物與通勤互動綿密，近期立法院內政委員會辦「行政區劃立法技術公聽會」，使得地方上「龜山是否併入新北」討論聲又浮現。而新北東北角瑞平雙貢及萬金石各區與基隆形成緊密生活圈，很多人到基隆討生活，地方長期有基隆合併新北市東北角、北海岸成「大基隆市」聲音。

民進黨籍基隆市議長童子瑋主張，基於共同生活圈的概念，東北角、北海岸各區與基隆市合併組成「大基隆市」較合理，好處是在民政、醫療與觀光規畫將更有效率，並保留在地文化認同。建議應由中央政府召開全體縣市共同參與的「國土行政區重劃會議」全面性的討論。早在日治時期「基隆郡」範圍，就是新北市瑞芳區、貢寮區、雙溪區、平溪區、萬里區和金山區。

童子瑋表示，行政劃分不只是地圖上的劃線標記，承載著區域之間的共同生活記憶與文化連結，中央政府是行政區域調整的主責機關，但地方的聲音、市民的認同與實際生活經驗，都不容忽視。

基隆市府2年前做民調，基隆市民有54.9%支持基隆市升格為直轄市，有關北北基要如何合併問題？26.5%主張北北基合併為新的直轄市，其次是基隆加汐止併入台北市占25.7%，希望基隆和鄰近新北7區合併升格占13.2%。

謝國樑指出，民調54.9%的市民支持基隆升格為直轄市，反映市民對提升城市發展與社會福利的期待，升格是提升市民福祉的重要方向，勢在必行；至於行政區劃調整，仍須持續進行社會溝通以凝聚共識。

市府表示，民調顯示有過半基隆人期待升格，至於以何種路徑達成，並非市府說了算，民意傾向和各種路徑的可行性及利弊也待評估。其中基隆市與東北角、北海岸的新北市7個行政區合併升格，民眾支持度較低，在中央徵詢意見時會提出市府的見解。

基隆人對升格有期待，國民黨議員韓世昱點出人口數不足是最大問題，基隆與東北角、北海岸同為以港口、觀光、漁業為城市發展定位，可以結合一起壯大。