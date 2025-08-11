快訊

盧秀燕考慮不選黨主席 「維持初衷」市長做好做滿

呷百二不是夢 AI預判健檢精準治療

聽新聞
0:00 / 0:00

「大基隆市」區域合併討論再起 謝國樑：升格直轄市民調最高

聯合報／ 記者游明煌邱瑞杰／基隆即時報導
基隆腹地小，但有基隆港優勢，地方長期以來都有合併東北角、北海岸成「大基隆市」聲音。記者游明煌／攝影
基隆腹地小，但有基隆港優勢，地方長期以來都有合併東北角、北海岸成「大基隆市」聲音。記者游明煌／攝影

基隆市腹地小，卻有國際港優勢，新北東北角瑞平雙貢4區與基隆形成緊密生活圈，很多人到基隆討生活，地方長期有基隆合併新北市東北角、北海岸成「大基隆市」聲音。基隆市長謝國樑指出，民調顯示有54.9%的市民支持基隆升格為直轄市，勢在必行；至於行政區劃調整，仍須持續進行社會溝通以凝聚共識。

桃園市龜山、新北市林口區，居民就醫、購物與通勤互動綿密，近期立法院內政委員會辦「行政區劃立法技術公聽會」，使得地方上「龜山是否併入新北」討論聲又浮現。而新北東北角瑞平雙貢及萬金石各區與基隆形成緊密生活圈，很多人到基隆討生活，地方長期有基隆合併新北市東北角、北海岸成「大基隆市」聲音。

民進黨籍基隆市議長童子瑋主張，基於共同生活圈的概念，東北角、北海岸各區與基隆市合併組成「大基隆市」較合理，好處是在民政、醫療與觀光規畫將更有效率，並保留在地文化認同。建議應由中央政府召開全體縣市共同參與的「國土行政區重劃會議」全面性的討論。早在日治時期「基隆郡」範圍，就是新北市瑞芳區、貢寮區、雙溪區、平溪區、萬里區和金山區。

童子瑋表示，行政劃分不只是地圖上的劃線標記，承載著區域之間的共同生活記憶與文化連結，中央政府是行政區域調整的主責機關，但地方的聲音、市民的認同與實際生活經驗，都不容忽視。

基隆市府2年前做民調，基隆市民有54.9%支持基隆市升格為直轄市，有關北北基要如何合併問題？26.5%主張北北基合併為新的直轄市，其次是基隆加汐止併入台北市占25.7%，希望基隆和鄰近新北7區合併升格占13.2%。

謝國樑指出，民調54.9%的市民支持基隆升格為直轄市，反映市民對提升城市發展與社會福利的期待，升格是提升市民福祉的重要方向，勢在必行；至於行政區劃調整，仍須持續進行社會溝通以凝聚共識。

市府表示，民調顯示有過半基隆人期待升格，至於以何種路徑達成，並非市府說了算，民意傾向和各種路徑的可行性及利弊也待評估。其中基隆市與東北角、北海岸的新北市7個行政區合併升格，民眾支持度較低，在中央徵詢意見時會提出市府的見解。

基隆人對升格有期待，國民黨議員韓世昱點出人口數不足是最大問題，基隆與東北角、北海岸同為以港口、觀光、漁業為城市發展定位，可以結合一起壯大。

無黨籍議員張耿輝表示，基隆有國際港是最大優勢，基隆和新北部分行政區合併可以談，但新北經費多，把東北角和北海岸「切」給基隆，地方不見得樂意，至少是區域合併方向，形成「大基隆」以後，談升格就容易多了。

基隆腹地小，但有基隆港優勢，地方長期以來都有合併東北角、北海岸成「大基隆市」聲音。記者游明煌／攝影
基隆腹地小，但有基隆港優勢，地方長期以來都有合併東北角、北海岸成「大基隆市」聲音。記者游明煌／攝影

民調

延伸閱讀

藍綠罷免攻防戰白熱化 新店市場成焦點戰場

影／侯友宜、謝國樑陪羅明才到新店掃街 民眾熱情支持

影／宣傳823反罷免 謝國樑：我當初被罷團拿來暖身

羅明才邀謝國樑反罷 大聲告訴賴總統「人民受夠了」

相關新聞

「大基隆市」區域合併討論再起 謝國樑：升格直轄市民調最高

基隆市腹地小，卻有國際港優勢，新北東北角瑞平雙貢4區與基隆形成緊密生活圈，很多人到基隆討生活，地方長期有基隆合併新北市東...

瑞平雙貢屬大基隆生活圈 貢寮人林富貴：區域合併有利整體發展

「瑞芳四區屬於大基隆生活圈，食衣住行緊密結合在一起，從交通、就學、採購生活必需品到就業都仰賴基隆，很有很大交集。」曾任基...

花蓮太巴塱部落會所落成 傳統工法復刻重建

花蓮縣光復鄉太巴塱部落是全台最大的阿美族部落，縣府與部落合作推動傳統會所「Soraratan」重建，由耆老帶領年輕族人依...

成就大基隆市 區域合併待凝聚共識

新北市東北角瑞平雙貢4區與基隆形成緊密生活圈，地方長期有基隆合併新北市東北角、北海岸成「大基隆市」聲音。基隆市府說，合併...

不是因為父親節！童玩節倒數引爆國5塞車3小時 宜蘭夜市人潮「多到可怕」

國5前晚南下車流塞到入夜，昨天也有人從台北開車到宜蘭花了3小時，是孝順的子女回家陪過父親節嗎？從車流統計分析，答案揭曉與...

基隆快閃遊戲場落腳社區紅磚大道 搖身一變成親子同樂遊戲基地

基隆市「快閃遊戲場」今天移師中山區通化里紅磚大道，推出「鬼針草大作戰」主題活動，安排體能及水仗設施，還有遊戲攤位和纏繞畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。