花蓮太巴塱部落會所落成 傳統工法復刻重建

花蓮縣光復鄉太巴塱部落是全台最大的阿美族部落，縣府與部落合作推動傳統會所「Soraratan」重建，由耆老帶領年輕族人依循傳統工法搭建，歷經4年落成，爭取今年9月取得使用執照，讓會所成為部落教育、傳承及文化交流場所。

太巴塱部落族人有感文化與傳統技藝流失，盼重建消失70多年的傳統會所「Soraratan」，縣府2021年起爭取花東基金協助部落。經耆老口傳身授，發現建材過去主要使用山上天然資材且具季節性，族人先嘗試製作模型，熟悉傳統工法後，2年前開始搭建實體會所。

太巴塱部落傳統會所「Soraratan」昨循阿美族傳統儀式辦落成典禮。縣長徐榛蔚表示，會所凝聚部落族人的智慧與心力，克服現代建築安全標準，復刻傳統工法，展現花蓮多元文化之美，每個細節皆承載先人智慧，是文化延續的重要見證。

太巴塱部落年齡階層文化發展協會理事長陳建華指出，協會依循傳統工法，採集黃藤、劍竹、茅草、藤條、櫸木到烏心石木等素材，為建築注入土地氣息與祖靈祝福，「Soraratan」將成為推廣文化、傳承年齡階層制度及保存族語的重要基地，更是下一代認識自我與祖先的起點。

縣府原住民族行政處長馬呈豪表示，目前全台還未有傳統會所取得使用執照的前例，力拚9月取得執照後，成為原民文化向下扎根的新地標。