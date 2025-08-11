成就大基隆市 區域合併待凝聚共識

新北市東北角瑞平雙貢4區與基隆形成緊密生活圈，地方長期有基隆合併新北市東北角、北海岸成「大基隆市」聲音。基隆市府說，合併並非市府說了算，民意傾向和各種路徑可行性及利弊待評估。

曾任基隆地院書記官長的林富貴律師是貢寮人，長期在基隆工作，他贊成這塊區域合併，有利兩地未來整體發展。他說，瑞芳與新北中間隔著基隆，反而跟基隆形成緊密生活圈。

針對民意對行政區調整的看法，基隆市府2年前曾民調，基隆市民有54.9%支持基隆市升格為直轄市，有關北北基如何合併，26.5%主張北北基合併為新的直轄市，其次是基隆加汐止併入北市，占25.7%，希望基隆和鄰近新北7區合併升格占13.2%。

基隆市長謝國樑說，升格是提升市民福祉的重要方向，至於行政區劃調整，仍要社會溝通來凝聚共識。

基隆議長童子瑋說，中央是行政區域調整主責機關，但地方聲音、市民認同與實際生活經驗，都不容忽視。

國民黨議員韓世昱說，基隆與東北角、北海岸同為以港口、觀光、漁業為城市發展定位，可結合一起壯大。

無黨籍議員張耿輝表示，基隆和新北部分行政區合併可以談，但新北經費多，把東北角和北海岸「切」給基隆，地方不見得樂意。

新北萬里區萬里里長王傑倫說，萬里人無論升學、就業、醫療和生活都與基隆關係密切，但談合併，萬里人已是直轄市新北市民，與基隆合併恐難獲民眾支持。