不是因為父親節！童玩節倒數引爆國5塞車3小時 宜蘭夜市人潮「多到可怕」

國5前晚南下車流塞到入夜，昨天也有人從台北開車到宜蘭花了3小時，是孝順的子女回家陪過父親節嗎？從車流統計分析，答案揭曉與父親節無關，而是宜蘭國際童玩節閉幕前1周效應，周六整天的南下車流爆4萬3千輛，比平常周六多出8000輛，夜市人潮也多到可怕。

這兩天部分網路社群被人潮爆棚照片洗版，從周五晚上到周六一整天，來宜蘭旅遊吃喝的遊客突然爆多，有人留言「今天從淡水到宜蘭頭城開3小時，塞爆」、「下午從台北回去開了快3小時」、「走進羅東夜市，太可怕」、「夜市人潮爆多，幾乎都貼在一起」、「宜蘭暑假今天人特別多，夜市附近都在塞」。

父親節在周五，以為是子女下班後趕回家，放假日補請父親吃飯，事實上根據高公局坪林行控中心統計車流量，今年五月的母親節國5南下車流3萬6千多輛次，父親節的車流不會比母親節多。

此外從連續兩年對比數字發現，去年宜蘭童玩節閉幕前一周的周六，南下車流也突然暴增到4萬輛次，今年比去年多出3000多輛，飆至4萬3千多輛次，明顯比一般周六的3萬5千輛次增加約8000輛，顯然是因為童玩節帶來的旅遊人潮效應。

為期44天的宜蘭國際童玩節將於8月17日閉幕，時間剩一周，比較上周六入園1萬8028人次，昨天周六2萬1353人次，明顯成長1成8。

主辦單位衝刺最後人潮，今天起舉辦童玩工藝周，連續7天下午在遊客中心視聽室旁工藝中心特展區，每小時一場體驗共10個名額，每天5場次、7天共35場免費手作體驗，線上預約或現場報名。

包括植物染森林小貓頭鷹、布布蝶別針手作，柿汁浸染小手帕與柿汁刷染餐墊，還有敲槌皮革手環與植鞣牛皮零錢包皮雕工藝體驗，打造個人專屬工藝小品，現場也有展售，