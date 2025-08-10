快訊

80歲像50歲！美國「超級老人」研究 曝光長壽記憶力的秘密

2年條款生效！白營7立委明年離任 黃國昌曝「未來規劃」：更重要戰鬥位置

中職／妹妹債主喊還錢 岳東華、岳少華、岳政華發聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

不是因為父親節！童玩節倒數引爆國5塞車3小時 宜蘭夜市人潮「多到可怕」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭國際童玩節閉幕前1周效應，國5南下車流爆增，夜市人潮也多到可怕，網友形容「人貼著人」。圖／讀者提供
宜蘭國際童玩節閉幕前1周效應，國5南下車流爆增，夜市人潮也多到可怕，網友形容「人貼著人」。圖／讀者提供

國5前晚南下車流塞到入夜，昨天也有人從台北開車到宜蘭花了3小時，是孝順的子女回家陪過父親節嗎？從車流統計分析，答案揭曉與父親節無關，而是宜蘭國際童玩節閉幕前1周效應，周六整天的南下車流爆4萬3千輛，比平常周六多出8000輛，夜市人潮也多到可怕。

這兩天部分網路社群被人潮爆棚照片洗版，從周五晚上到周六一整天，來宜蘭旅遊吃喝的遊客突然爆多，有人留言「今天從淡水到宜蘭頭城開3小時，塞爆」、「下午從台北回去開了快3小時」、「走進羅東夜市，太可怕」、「夜市人潮爆多，幾乎都貼在一起」、「宜蘭暑假今天人特別多，夜市附近都在塞」。

父親節在周五，以為是子女下班後趕回家，放假日補請父親吃飯，事實上根據高公局坪林行控中心統計車流量，今年五月的母親節國5南下車流3萬6千多輛次，父親節的車流不會比母親節多。

此外從連續兩年對比數字發現，去年宜蘭童玩節閉幕前一周的周六，南下車流也突然暴增到4萬輛次，今年比去年多出3000多輛，飆至4萬3千多輛次，明顯比一般周六的3萬5千輛次增加約8000輛，顯然是因為童玩節帶來的旅遊人潮效應。

為期44天的宜蘭國際童玩節將於8月17日閉幕，時間剩一周，比較上周六入園1萬8028人次，昨天周六2萬1353人次，明顯成長1成8。

主辦單位衝刺最後人潮，今天起舉辦童玩工藝周，連續7天下午在遊客中心視聽室旁工藝中心特展區，每小時一場體驗共10個名額，每天5場次、7天共35場免費手作體驗，線上預約或現場報名。

包括植物染森林小貓頭鷹、布布蝶別針手作，柿汁浸染小手帕與柿汁刷染餐墊，還有敲槌皮革手環與植鞣牛皮零錢包皮雕工藝體驗，打造個人專屬工藝小品，現場也有展售，

園區紀念品快閃店即日起販售藝術大師霍夫曼的「史努比鴨公仔」，民眾把握機會典藏童玩30的專屬回憶。更多活動資訊童玩節官網https://www.yicfff.tw/及臉書查詢。

免費體驗手作皮革手環。圖／文化局提供
免費體驗手作皮革手環。圖／文化局提供
宜蘭國際童玩節閉幕前一周，國5南下車流爆大量，童玩節的入園人次也增加1成8。圖／文化局提供
宜蘭國際童玩節閉幕前一周，國5南下車流爆大量，童玩節的入園人次也增加1成8。圖／文化局提供
園區紀念品快閃店即日起販售藝術大師霍夫曼的「史努比鴨公仔」，民眾可把握機會典藏童玩30的專屬回憶。圖／文化局提供
園區紀念品快閃店即日起販售藝術大師霍夫曼的「史努比鴨公仔」，民眾可把握機會典藏童玩30的專屬回憶。圖／文化局提供
天然植物染的「森林小貓頭鷹」別針手作。圖／文化局提供
天然植物染的「森林小貓頭鷹」別針手作。圖／文化局提供
宜蘭國際童玩節的童心起飛雙人滑降，後方是「史努比鴨」合框入鏡。圖／文化局提供
宜蘭國際童玩節的童心起飛雙人滑降，後方是「史努比鴨」合框入鏡。圖／文化局提供

宜蘭 童玩節

延伸閱讀

比奶凍捲還夯！宜蘭在地人狂推「隱藏版伴手禮」：吃一口會整塊吃完

毛豬供應吃緊 宜蘭200攤本週休4日

宥勝宣布「永不出現」一度傳離婚　妻曝父親節行程

恭喜「張西西」出生啦！麋先生以諾父親節喜迎愛女 超可愛模樣曝光

相關新聞

不是因為父親節！童玩節倒數引爆國5塞車3小時 宜蘭夜市人潮「多到可怕」

國5前晚南下車流塞到入夜，昨天也有人從台北開車到宜蘭花了3小時，是孝順的子女回家陪過父親節嗎？從車流統計分析，答案揭曉與...

升國旗有錯？王義川訕笑花蓮縣府每周升旗 藍營轟升旗天經地義

近日有網友節錄政論節目片段，民進黨立委王義川稱花蓮縣政府每周一早上升旗、國定假日道路掛滿國旗等。藍營表示，縣府升旗天經地...

花蓮太巴塱部落傳統會所落成 縣府盼下月取得使用執照傳承文化

花蓮縣光復鄉太巴塱部落是全台最大的阿美族部落，縣府與部落合作推動傳統會所「Soraratan」重建，由耆老帶領年輕族人依...

基隆快閃遊戲場落腳社區紅磚大道 搖身一變成親子同樂遊戲基地

基隆市「快閃遊戲場」今天移師中山區通化里紅磚大道，推出「鬼針草大作戰」主題活動，安排體能及水仗設施，還有遊戲攤位和纏繞畫...

記憶迷航…保全才56歲竟罹患「年輕型失智症」常搞錯包裹收件人

失智症大多發生於70至80歲長者，宜蘭有位負責認真的社區保全才56歲就在停車場找不到方向，還搞錯包裹收件人，原本以為是中...

注意山羌減速慢行！基隆孝東路出沒闖馬路險被車撞設告示牌

基隆市信義區與瑞芳交界處附近孝東路，近日頻傳有山羌出沒，有多位民眾目擊山羌闖馬路，險象環生，有一次還差點被車撞。民代建議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。