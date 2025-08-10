快訊

基隆快閃遊戲場落腳社區紅磚大道 搖身一變成親子同樂遊戲基地

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市「快閃遊戲場」今天移師中山區通化里紅磚大道，安排體能及水仗設施，還有遊戲攤位和纏繞畫體驗、繪本導讀，凝聚社區向心力，讓大小朋友共享歡樂。圖／基市府提供
基隆市「快閃遊戲場」今天移師中山區通化里紅磚大道，推出「鬼針草大作戰」主題活動，安排體能及水仗設施，還有遊戲攤位和纏繞畫體驗、繪本導讀，凝聚社區向心力，讓大小朋友共享歡樂。下一場快閃遊戲場，17日將在田寮河畔登場。

基市府兒童及少年事務處長林麗蟬表示，每個孩子都應該擁有自由玩耍的權利，籌辦快閃遊戲巡迴登場，不只是讓孩子玩樂，更希望讓社區裡各式各樣的空間，都能成為友善兒童的空間，支持孩子在遊戲中探索、學習與成長。

兒少處今年共規畫開辦8場快閃遊戲場，首場今3月間在仁愛區29號橋下空間熱鬧登場，後續場次分別在安樂區安和親子公園、七堵區百福公園、七堵區長安公園、暖暖區碇內15號公園舉行，今天在通化里舉辦的快閃遊戲場是第6場，下一場次8月17日在田寮河畔，最後一場次是8月27日在中正區奇浩遊戲場。

「鬼針草大作戰」由兒少處與在地協會共同規劃，結合社福團體，安排拼豆手作DIY體驗攤、纏繞畫體驗、童書交流、兒童繪本導讀、兒童意見調查、兒童權利與防災宣導等攤位，增進親子互動及同儕間相互學習的機會，讓不同年齡、特質的孩子都能發掘自己的興趣。

林麗蟬說，鬼針草大作戰將不同場域透過紅磚大道串在一起，提供孩童玩耍的空間，也是凝聚社區向心力的好機會。孩子可以透過遊戲認識街區、結識新朋友，不同成長背景的孩童相互學習，家庭與社區也能產生更深的連結。

吳姓家長肯定市府舉辦一系列快閃遊戲場活動，尤其現在是暑假期間，社區有主題活動，可以鼓勵孩子出門，接觸大自然、體驗遊戲，並和其他小朋友互動，而不是長時間待在屋內看電視、玩手機。

