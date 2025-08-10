快訊

三分之二個台灣下雨！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

川習會關鍵？傳大陸施壓美放行HBM晶片 專家：等於幫華為取代輝達

颱風接近議員憂堰塞湖潰決 花蓮縣府擬定避難計畫

中央社／ 花蓮縣10日電

颱風楊柳正逐步逼近台灣，花蓮縣議員魏嘉賢擔憂馬太鞍溪上游堰塞湖有潰決危機；縣府表示，已指示準備保全戶清冊、由消防局擬定疏散避難計畫，儘快進行模擬演練等工作。

氣象署今天表示，預估最快12日上午發布颱風楊柳海警、傍晚至晚間發布陸警；依目前預報模式，雖然楊柳路徑仍有南北調整的空間，但不論走哪條路徑，都對台灣有影響。

因「薇帕」颱風外圍環流造成萬榮鄉馬太鞍溪上游國有林地發生大規模崩塌，土石阻塞河道形成堰塞湖。林業保育署花蓮分署以滿水位溢流壩頂評估最大災害潛在影響範圍包括下游台9線的馬太鞍溪橋、公私有河防設施及河道兩岸聚落。

若從行政區來看，則涵蓋萬榮鄉明利村、光復鄉大馬村、大平村、東富村，及鳳林鎮長橋里、大榮里與山興里等區域。

花蓮縣政府代理秘書長饒忠接受中央社記者電訪表示，目前林保署在上游持續監測，馬太鞍溪堰塞湖湖體確實已超過近年來歷史數據，也擔心因為楊柳颱風讓溢頂時程提前，為了保護花蓮縣民安全，應變工作刻不容緩。

饒忠指出，下游受影響的有7個村里，已指示鳳林鎮、萬榮鄉、光復鄉3公所準備保全戶清冊、清點疏散時可使用交通載具，同時由消防局擬定疏散避難計畫，儘快進行模擬演練等工作，也提醒各局處單位要「做最壞的打算、做最好的準備」。

無黨籍縣議員魏嘉賢今天指出，馬太鞍溪上游堰塞湖規模相當於一座南化水庫。根據相關單位現場監測顯示，目前湖水距溢流口僅約79公尺，每日蓄水量高達92萬立方公尺，原本推估10月中旬才會溢頂，但颱風楊柳可能帶來超量降雨，導致溢頂時程提前。

「這是典型的複合型災害，時間窗口短、變化快、衝擊範圍廣，傳統的防災經驗根本不夠用。」魏嘉賢說，必須即刻採取行動，包括成立中央、地方聯合前進指揮所，確保決策權責與訊息統一，由林保署、水利署、消防署與縣府共同運作。

魏嘉賢表示，還要建立指標化撤離門檻，以水位上升速率、壩體變位速率與累積雨量為條件，一旦達標立即啟動分區撤離；加密監測網與即時影像回傳，讓中央、縣府與地方第一線能同步掌握水位與壩體狀況；盤點撤離計畫，提前安排交通工具與收容所，確保行動不便者安全撤離。

楊柳颱風 花蓮縣政府

延伸閱讀

楊柳颱風路徑南修強度恐增 一圖看各國路徑預測

美日預估楊柳颱風恐成「西北颱」 氣象署說話了

高溫上看36度！楊柳颱風發威這天雨勢最大 東部、南部山區慎防豪雨

楊柳颱風恐通過台灣 氣象署：不排除周二海陸警齊發

相關新聞

升國旗有錯？王義川訕笑花蓮縣府每周升旗 藍營轟升旗天經地義

近日有網友節錄政論節目片段，民進黨立委王義川稱花蓮縣政府每周一早上升旗、國定假日道路掛滿國旗等。藍營表示，縣府升旗天經地...

記憶迷航…保全才56歲竟罹患「年輕型失智症」常搞錯包裹收件人

失智症大多發生於70至80歲長者，宜蘭有位負責認真的社區保全才56歲就在停車場找不到方向，還搞錯包裹收件人，原本以為是中...

注意山羌減速慢行！基隆孝東路出沒闖馬路險被車撞設告示牌

基隆市信義區與瑞芳交界處附近孝東路，近日頻傳有山羌出沒，有多位民眾目擊山羌闖馬路，險象環生，有一次還差點被車撞。民代建議...

廣角鏡／金色花毯滿山頭

花蓮富里鄉六十石山、玉里鎮赤科山每年8月到10月，滿山遍野的金針花綿延成「金色花毯」，如今已進入花季，系列活動昨起開跑，...

廣角鏡／八重山丸渡輪 9月開往石垣

「八重山丸」渡輪將在今年9月執航基隆到日本石垣島客貨運航線，昨天上午開進基隆港，到台船基隆廠展開為期1月修整，為開航準備...

台東美術館啟動全新展覽計畫「夜間美術館」

台東美術館於8月11日啟動全新展覽計畫「夜間美術館」，成為全台首座以夜間觀賞為策展核心的美術館。首檔展覽邀請在地藝術家李...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。