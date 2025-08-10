毛豬供應吃緊 宜蘭200攤本週休4日
毛豬供應吃緊，宜蘭縣家畜肉類商業同業公會所屬近200攤豬肉攤，這週將增加8月14日休市，週休4日，只在週三、週六及週日營業，預計15日再度開會，決定下週是否增加休市日期。
宜蘭縣8年前毛豬在養頭數達20萬隻，隨著經濟發展逐年遞減，目前在養頭數僅剩5萬隻，多數仰賴外縣市供應，宜蘭縣平均每天需求量約350隻至380隻，端午節起增加至400隻，豬肉供應開始失衡。
加上受到颱風丹娜絲及強降雨造成水患影響，生產端中南部縣市許多豬舍嚴重受損，難以滿足市場需求，供給量減少，平均價格也隨之上漲，宜蘭縣拍賣價格從每公斤新台幣107元，上漲至昨天的118元。
宜蘭肉品市場股份有限公司業務課長廖志文今天表示，豬肉攤商原本固定每週的週一、週二休市，經每個月召開供銷會議後，6月起增加週五休市，為因應毛豬短缺上週緊急開會，決議增加8月14日（週四）休市，也就是這週的週一、週二、週四、週五休市，只在週三、週六及週日營業。
廖志文表示，目前毛豬供應出現「極度困難」情形，宜蘭肉品公司正盡最大努力調度，邀請外縣市養豬戶前來宜蘭拍賣，預計8月15日再度召開供銷會議，確認毛豬供應狀況後，決定下週是否增加休市日期。
