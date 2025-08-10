花蓮太巴塱傳統會所落成 部落文化傳承新地標

快訊

中央社／ 花蓮縣10日電

花蓮縣光復鄉的太巴塱部落是阿美族最大的部落之一，今天舉辦「傳統會所 Soraratan」落成典禮，成為原住民族文化向下扎根、保存、交流、永續傳承的新地標。

花蓮縣政府表示，協助爭取經費補助，歷經多次部落會議凝聚共識終於完成此新建工程，今天依循阿美族傳統儀式，包括mifahfah祭告祖靈、迎火入會所、malikoda階層敬舞，並由族人分享心路歷程。

太巴塱部落年齡階層文化發展協會理事長陳建華表示，自民國110年起，族人依循傳統工法採集黃藤、劍竹、茅草、藤條、櫸木、烏心石木等素材，為建築注入土地氣息與祖靈祝福，使Soraratan成為推廣文化、傳承年齡階層制度及保存族語的重要基地，也是下一代認識自我與祖先的起點。

在Soraratan建造過程中，部落耆老口傳身授，帶領世代族人運用傳統工法，每一層結構都有屬於自己的族語名字，有如部落年齡階層凝聚的堅實文化基礎。

縣府提醒，為維護部落文化與空間，訪客務必遵守部落規定，非經許可勿擅自進入傳統會所。

縣長徐榛蔚致詞表示，先前花蓮縣從「拉庫拉庫溪流域佳心舊社地景再造與社群記憶展示計畫」汲取經驗，再現布農族傳統聚落元素，涵蓋石板取得與傳統構法的累積與運用。

徐榛蔚指出，現在太巴塱Soraratan的落成，凝聚阿美族部落族人的智慧與心力，克服現代建築安全標準下復刻傳統工法的挑戰，展現花蓮文化的多元文化薈萃之美。在地素材與每一細節皆承載先人智慧與文化記憶，成為文化延續的重要見證。她鼓勵青年後代返鄉，能在此找回文化根源與自我認同，實踐腳踏實地的生活態度。

