升國旗有錯？王義川訕笑花蓮縣府每周升旗 藍營轟升旗天經地義

近日有網友節錄政論節目片段，民進黨立委王義川稱花蓮縣政府每周一早上升旗、國定假日道路掛滿國旗等。藍營表示，縣府升旗天經地義，且僅在每個月初升旗，不影響公務，掛國旗也只在國慶日前後。縣府回應，升旗典禮彰顯國家象徵，呼籲各界發言前先查證事實。

王義川在節目上表示，「每周一所有花蓮縣政府員工必須在縣府門口升旗」、「只要遇到國定假日，所有花蓮南北向省道上掛滿國旗」。有網友認為王用訕笑口吻，質疑「升國旗有錯？」、「愛國不行嗎」，還有人說「國慶前後只有到花蓮台東才感受得到中華民國國慶日」。

花蓮國民黨縣議員吳東昇說，王委員用訕笑口吻容易觀感不佳，縣府升中華民國國旗天經地義，且縣府是每個月初升旗，並在國慶日掛國旗慶祝國家生日十分合理，沒有不妥。

縣府表示，秉持愛國精神與尊重國家儀典傳統，於每月初第一個工作天上午準時舉行升旗典禮，由全體縣府員工參與，並依相關儀節唱國歌、致詞及宣導事務。