記憶迷航…保全才56歲竟罹患「年輕型失智症」常搞錯包裹收件人

失智症大多發生於70至80歲長者，宜蘭有位負責認真的社區保全才56歲就在停車場找不到方向，還搞錯包裹收件人，原本以為是中年職業倦怠，就醫檢查發現竟然是「年輕型失智症」找上身，羅東博愛醫院發現這名病人後正用藥治療控制，爭取延緩病情惡化。

羅東博愛醫院失智共同照護中心主任劉競雄表示，65歲以前發病被稱為「年輕型失智症」，這類患者並不會經常出現傳統印象中的記憶力衰退，反而可能像王先生一樣，出現喪失方向感、語言障礙、情緒不穩，甚至影響工作判斷力。

據了解，56歲王先生原本是社區人人稱讚的保全大哥，10年來親切負責、深獲住戶信賴；但最近1年來，他開始在熟悉的停車場迷路、搞錯包裹收件人，連簡單的收發工作也變得困難；家人原以為是中年危機或職業倦怠，直到就醫檢查才揭開罹患「年輕型失智症」答案。

神經內科高志堅醫師指出，失智症早期大多是輕度認知障礙，若能及早介入，有機會延緩3至5年惡化，除了診斷技術進步，治療上也有突破，最新獲TFDA核准的「類澱粉蛋白單株抗體」藥物，經神經專科評估後使用，可在18個月內平均延緩近三成認知退化，惟目前尚屬自費治療，治療過程需定期MRI監測避免副作用。