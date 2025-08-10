注意山羌減速慢行！基隆孝東路出沒闖馬路險被車撞設告示牌

基隆市信義區與瑞芳交界處附近孝東路，近日頻傳有山羌出沒，有多位民眾目擊山羌闖馬路，險象環生，有一次還差點被車撞。民代建議設告示牌，市府日前已設牌提醒駕駛人「注意動物，減速慢行。」

「有山羌衝過孝東路，動作非常快，一輛車子急煞才沒有撞上，以前沒有見過，一溜煙就在山坡草叢處不見蹤影。」住「微笑台北」社區一名住戶反映，附近社區大樓林立，會見到山羌過馬路實很少見，居民嘖嘖稱奇，但也很擔心被車撞，十分危險。

市議員韓世昱說，服務處6月接獲路過民眾通報，台62線快速道路下來後，基隆往深澳坑方向有山羌出沒，他在6月20日邀集里長郭姵萱與動保所人員前往會勘，經現場討論獲得共識，設置告示牌提醒駕駛人。

近日市府產發處動保所已在孝東路設置注意動物牌子，提醒用路人經過此路段注意動物出沒，減速慢行，上面還有一隻山羌的圖像。

動保所人員表示，2019年時農委會已修正保育類野生動物名錄並修正名稱為「陸域保育類野生動物名錄」，國內新增草花蛇等17種由一般類調整為保育類，台灣獼猴、山羌等8種保育類改為一般類。