困網一生一死 綠蠵龜獲救 金門鳥纏網亡

聯合報／ 記者游明煌蔡家蓁／連線報導
綠蠵龜「蛤仔」經3個月治療與照護，在大武崙沙灘成功野放回大海。圖／基隆市府提供
綠蠵龜「蛤仔」經3個月治療與照護，在大武崙沙灘成功野放回大海。圖／基隆市府提供

海岸廢棄漁網威脅海龜，基隆大武崙沙灘一隻綠蠵龜被漁網纏繞險截肢，救援團隊治療3個月治療保住左前肢，前天成功野放回大海；金門農田鳥類也受纏網威脅，今年通報已達10件，有一處農田45隻鳥纏網多數死亡，僅5隻存活。

基隆市府產發處長蔡馥嚀說，民眾今年4月發現綠蠵龜受困海洋廢棄物通報救援，海巡人員與熱心民眾在專業團隊的指導下，成功移除纏繞在海龜身上的網具，送往中華鯨豚協會救援，一開始狀況很不好，會不停吐水，取名「蛤仔」，前天上百民眾、志工野放送行，大家不捨喊「加油，掰掰！」

中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮表示，綠蠵龜因長時間受困，除了脫水、嗆水，左前肢末梢組織也因纏繞而壞死，有擴大感染的風險。協會專業獸醫團隊與台大動物醫院合作，以保守療法清創與密集治療控制感染，保住左前肢橈尺骨以上的部分。

金門農田鳥類纏網也案件明顯增加，金門縣野生動物救援暨保育協會統計，通報件數已達10件，遠高於往年3件以下。近期在一處農田現場共有45隻鳥遭纏網，多數死亡，僅4隻白頭翁和1隻白斑紫嘯鶇存活，恢復情況良好已野放。

金門鳥類的救傷近6成來自農田纏網，死亡率很高，救援人員認為，野生動物保育法的不完善導致案例無法處罰，只能柔性勸導；同時深受鳥害困擾的農民也缺乏管道獲得協助，鳥網成為較有效最低成本的解決方法。

