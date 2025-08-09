國際藝術節基隆連演1周7場次 展現城市藝術能量建平台
2025瀛豐國際藝術節2日登場到今晚為止，在基隆表演藝術中心演藝廳連續多場精采演出，國內外舞蹈精英齊聚基隆，以舞蹈語言激盪藝術火花，打造北台灣舞蹈交流平台。副市長邱佩琳說，連續1周演出，展現城市藝術能量。
瀛豐國際藝術節以「瀛向奔跑者」為主題，由楓香舞蹈團及台灣瀛豐國際文化傳播有限公司共同主辦，結合國際競賽與原創製作，安排六大主題節目，內容涵蓋舞蹈競賽、年度舞作首演及融合在地文化的嘉年華演出，充分展現藝術的多元與包容。
6日由楓香舞蹈團推出全新創作「奔跑者」，結合身體語彙與劇場美學，訴說跨越時代的生命奔跑之旅。該團由榮獲第26屆全球文化薪傳獎的孫翠玲創立，自1997年起屢次代表台灣赴國際藝術節演出，作品屢獲佳評，舞風獨具。
壓軸節目「燦爛時光」舞蹈嘉年華昨天和今晚接連登場，昨天「青春中元」結合基隆在地青少年與傳統中元祭元素，展現地方文化創意轉化的成果；今天則由孫翠玲老師領銜演出「孫老師說故事」，以溫暖敘事與舞蹈交織，為藝術節畫下動人句點。
邱佩琳表示，楓香舞蹈團在基隆深耕35年，不僅培育無數優秀舞者，更讓藝術在地扎根、與城市文化共生。此次演出以中元文化為發想，融合地方信仰與現代舞蹈，展現出具國際水準的藝術張力，為基隆帶來一場動人且具文化深度的舞蹈盛宴。
邱佩琳表示，基隆在地的團體，表演的水準完全不會輸給全台灣其他的舞蹈團體，這是非常不容易，給基隆喜歡跳舞的小朋友或是年輕人一個很好的平台。
楓香舞蹈團團長孫翠玲表示，今年適逢團隊創立35周年，7場每天不同主題、近八成不同舞者的演出，展現多元創作能量，讓舞者們在家鄉的舞台上盡情綻放。
