花蓮貓公部落Ilisin列重要民俗 文化部授證

花蓮縣豐濱鄉貓公部落「Ilisin no Fakong」經文化部原住民族重要民俗審議會審議通過，去年9月正式公告為重要民俗，正逢祭典期間，文化部將於今晚到部落授證。

花蓮縣文化局表示，今天適逢貓公（Fakong）部落舉辦娛靈祭，晚間將由文化部政務次長李靜慧、文化部文化資產局長陳濟民到訪部落，頒發「重要民俗」登錄認定證書，由頭目高金萬代表接受。

Ilisin no Fakong為花蓮縣豐濱鄉阿美族貓公部落的年度盛事，由部落各年齡層共同參與，每年8月5日至10日舉行，包含迎靈儀式、娛靈歌舞、送靈祭儀等，感謝祖靈歡慶豐收，也祈求來年的平安、順利及豐收。

貓公部落的Ilisin保存完整儀式並遵循傳統，包括依循傳統工藝製作祭拜祖靈的陶杯、自行釀酒的技藝，祭歌及祭詞，蘊含部落族人對祖靈崇敬的價值觀。

Ilisin由部落的核心階級Mama no Kapah負責儀式的統籌、規劃與分配；迎靈祭儀時，族人於聚會所歷代頭目名木匾前，祝禱並念誦歷代頭目名字，延續部落的發展歷史與記憶。

文化部原住民族重要民俗審議會去年審議通過登錄重要民俗「Ilisin no Fakong」暨認定保存者「Fakong貓公部落」。