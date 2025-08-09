快來！花蓮「金色花毯」 六十石山、赤科山金針花海盛放

快訊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮富里鄉六十石山今年金針花季已展開，花況不錯，適合上山賞花。圖／富里鄉公所提供
花蓮兩大金針山六十石山、赤科山進入花季，黃澄澄花海滿山綻放，金針花季系列活動今天起開跑，為期兩個月，富里鄉及玉溪地區農會規畫多個景點，搭配在地美食、特色伴手禮和店家消費優惠等，邀請遊客上山賞花。

富里鄉六十石山、玉里鎮赤科山是花蓮南區重要觀光景點，每年8月到10月是花季，滿山遍野的金針花綿延成金色花毯，景色絕美，六十石山更有「小瑞士」的美名，是不可錯過的季節限定遊程。

縣府表示，今年兩座山各留花40公頃，花開已約5成，花況不錯，花季活動從今天起至10月12日展開，由富里及玉溪兩個農會規畫相關活動，包括結合旅行社推出一日遊、二日遊程、賞花專車，限定禮盒及大型聯名裝置藝術、打卡互動等。

富里六十石山請來褔猩、貓貓蟲咖波、Dora朵拉等可愛的吉祥物代言，玉里赤科山則再次取得日本卡通人物卡娜赫拉肖像授權，大批可愛小動物與遊客互動。

富里鄉長江東成表示，今年六十石山花況不錯，邀請各地遊客造訪山林，來趟療癒心靈的小旅行。但也提醒，今天起至月底的每天上午8時至下午5時，及9月1日至10月12日的周末假連續假日上午8時至下午5時，往六十石山的道路將有交通管制。

管制期間採單向通行，上山方向由「竹田村入口」（台9線293公里）單向通行；下山方向由「萬寧至復興部落聯絡道路起點」（0公里）單向通行。非管制期間:竹田路段可雙向通行，惟瓶頸路段仍有車輛會車管制。機車（含大型重型機車）都可在竹田路段雙向通行。

赤科山則是在花季期間的上午8時至下午5時實施交管，甲、乙類大客車全面禁止上山，9人座以下小客車及摩托車可行駛上山，上山請走赤科山產業道路，下山請走往竹林湖。

花蓮富里鄉六十石山今年金針花季已展開，花況不錯，適合上山賞花。圖／富里鄉公所提供
富里 赤科山 觀光景點

