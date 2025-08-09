台東美術館啟動全新展覽計畫「夜間美術館」

台東美術館於8月11日啟動全新展覽計畫「夜間美術館」，成為全台首座以夜間觀賞為策展核心的美術館。首檔展覽邀請在地藝術家李屏宜展出《∞光》，當日下午5點舉辦開幕活動，藝術家與觀眾一同揭開夜間觀展新體驗。

縣府文化處長李吉崇表示，《∞光》取材自台東清晨由靛藍到粉橘的暈光，李屏宜融入月影與寧謐原野情境，於樺木版上逐層鋪陳細緻光暈。透過油墨冷暖色調的堆疊，作品呈現出無盡延伸的光線，彷若從美術館內部緩緩透出的光之氣息，是一扇映照夜色與情感的無限之窗。

他指出， 不同於傳統延長開館時間的做法，夜間美術館導入嶄新的展示模式，當夜色降臨，藝術作品便在美術館的玻璃櫥窗中靜靜浮現。透過美術館建築外的玻璃櫥窗，在夜晚欣賞展出作品，讓藝術從館內走向公共視野，實現真正的「夜光之窗」。

夜間美術館象徵藝術展演模式的革新，不再受限於展場時間與空間，成為台東夜晚的一部分，與地方共生、與民眾共感。《∞光》展覽自8月11日至9月29日舉行，每天開放時間為早上9點至晚間10點。民眾可於晚間前往美術館外參觀，無需受限於館內開放時間。