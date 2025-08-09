快訊

基隆里民活動中心修繕延宕封閉多年 市府檢討改善

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆里民活動中心修繕部分延宕封閉多年，影響民眾使用，審計單位要求改善。記者游明煌／攝影
基隆近年推動里民活動中心修繕維護工程，因人員調動延遲或嚴重漏水遲未修繕，致場館封閉多年民眾無法使用，近3年里民活動中心修繕工程有27案，總決標金額5750萬餘元，其中中正區砂子里民活動中心、東光東明聯合活動中心等都修繕緩慢遭審計單位檢討。市政府民政處指出，已積極督導各區公所加以改善。

市政府民政處於各區設有144處里民活動中心，其中132處為市有、12處為租借用，訂有里民活動中心使用管理辦法，由各區公所交里辦公處負責管理維護。

基隆審計室指出，里民活動中心修繕維護部分工程因人員調動延遲或嚴重漏水遲未修繕，致場館封閉多年無法使用。據各區公所提供近3年修繕工程計有27案，總決標金額5750萬餘元。

其中中正區「砂子里民活動中心」2021年因屋頂漏水引起電線走火發生火災，中正區公所隨即封閉場館辦理平頂改善、平屋頂搭蓋防漏設施、陽台防漏改善、機電線路設施及廁所整修改善等5案修復工程，總決標金額937萬餘元。後因拆除天花板發現平頂及屋梁現況與原設計書圖存有差異須變更施作方式停工，因人員調動人力短缺等情況延遲招標等作業，期間停工達390日曆天，持續封閉時間逾3年，影響民眾使用權益。

另信義區「東光東明聯合活動中心」因長年嚴重漏水封閉使用多年，存有建築物結構安全疑慮遲未獲解決。市府另有承租私有房舍供里民活動中心使用，審計室也批評部分未能妥善評估相關消防法規等適用，影響進度，而信義區公所長期借用位處教孝街私有房舍作為孝賢里民活動中心使用，也有嚴重漏水尚待評估修繕事宜。

部分里民活動中心設有AED（自動體外心臟電擊去顫器），但設備登錄或資訊更新及耗材與人員管理等有缺失，審計室也一併要求檢討改善，保障里民使用安全。

市政府民政處指出，已積極督導各區公所加以改善。里民活動中心嚴重漏水部分，將辦理工程修繕，有關租用場所適妥性部分也已請各區公所積極盤點檢討；至於AED設備，也已請區公所登錄、依規更新，並辦理人員教育訓練。

基隆里民活動中心修繕部分延宕封閉多年，影響民眾使用，審計單位要求改善。記者游明煌／攝影
