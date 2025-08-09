百年神秘派出所要變文青基地？花蓮秘境建築準備大翻身

日據時期在花蓮設置三大移民村，鳳林鎮林田村如今為大榮里，保有百年歷史林田警察官吏派出所，與相連的舊林田派出所已登錄為歷史建築。縣府委託中原大學辦理修復再利用計畫，後續將再爭取經費活化。地方人士建議可委由在地創生人才做為移居創業、導覽解說的空間。

文化局表示，林田警察官吏派出所設於日本大正3年（1914），維持移民村治安，戰後國民政治接收改名大榮派出所，2006年裁併，2015年與相鄰、戰後興建的舊林田派出所登錄為歷史建築。

木構造的林田警察官吏派出所空間分為廳舍辦公區及宿舍區，辦公區有辦公室及拘留室；舊林田派出所為鋼筋混凝土建築，格局略呈L型，兩棟均閒置。

中原大學建築系助理教授葉俊麟昨到鳳林鎮大榮二村活動中心說明修復與再利用計畫初步結果，官吏派出所的建物、庭園、周邊街廓保留原味，在花蓮與移民村相關建物較少見，有稀有性。初步調查有白蟻、地板凹陷、灰泥脫落等受損，但整體維持得不錯，僅需小幅度修繕。未來如何再利用可行方向很多，需要聽取地方意見。

在地退休校長廖高仁、台灣社造聯盟理事李美玲都出席。李美玲認為，官吏派出所具豐富的歷史性，但地處偏遠，營運上較為吃力，建議委託給有創意的地方創生團隊，讓年輕人作為移居、創業與導覽的地點，吸引遊客深度認識鳳林文史，也能提供在地就業。

文化局文資科長黃用斌說，文資修復過程有三階段，第一階段修復再利用預計下月期末報告出爐，接續將向文化部文化資產局申請規畫設計，最後爭取預算修復，期盼讓它風華再現。