林田官吏派出所 擬修復再活化

花蓮鳳林鎮保有百年歷史林田警察官吏派出所、舊林田派出所等歷史建築，但兩棟均閒置，縣府委託中原大學辦修復再利用計畫。文化局說，文資修復有三階段，第一階段修復預計下月報告出爐，將向文化部爭取預算修復，期盼風華再現。

花蓮在日據時期設三大移民村，其中林田村如今為鳳林鎮大榮里，林田警察官吏派出所設於日本大正3年（1914），維持移民村治安，戰後國民政治接收改名大榮派出所，2006年裁併，2015年與相鄰、戰後興建的舊林田派出所登錄為歷史建築。

木構造的林田警察官吏派出所空間分辦公區及宿舍區，辦公區有辦公室及拘留室；舊林田派出所為鋼筋混凝土建築，格局略呈L型。

中原大學建築系助理教授葉俊麟昨到鳳林鎮說明修復與再利用計畫初步結果，在地退休校長廖高仁、台灣社造聯盟理事李美玲都出席。

葉俊麟說，官吏派出所的建物、庭園、周邊街廓保留原味，在花蓮與移民村相關建物較少見，有稀有性。初步調查有白蟻、地板凹陷、灰泥脫落等受損，但僅需小幅度修繕。未來如何再利用需要聽取地方意見。

李美玲認為，官吏派出所具豐富歷史性，但地處偏遠，營運上較為吃力，建議委託給有創意的地方創生團隊，讓年輕人作為移居、創業與導覽的地點，吸引遊客深度認識鳳林文史。