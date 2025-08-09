聽新聞
0:00 / 0:00

基隆電動機車全台占比最高 換電站卻不足

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆電動機車普及率高，但換電站不足，交車流程也被審計報告要求檢討改進。環保局長馬仲豪表示，今年已改善申請及交車流程，並持續協調業者新建換電站。

基隆電動機車在2024年9月底登記數為1萬5572輛，全市機車總登記數為19萬7424輛，占比7.89％，僅次於台北市9.44％，全國各縣市中排名第2。

審計報告說，換電式業者2023年8月提出能源補充設施系統規畫，列出1.2萬輛電動機車需建置140座換電站，但至2024年9月，完成交車7903輛，建置53座換電站、電池槽數417個，依比率估算換電站仍不足39座。

審計部還發現至2024年9月底完成交車者9534件，尚有5732件仍審核或等待車商通知，占比37.55％，分析業者交車清冊，申請案收件日期與交車日期平均相距83.84天，有10件逾160天。

馬仲豪回應，統計到今年6月底，基隆市電動機車數已近2萬6000輛，占比11%，超越北市，成為全國第一，2023、2024年申請案已全數交車。今年度納入淘汰燃油車機制，並採總量管制，將申請件數分散在不同月分，民眾不必擔心沒有名額。

馬仲豪說，換電站建置數量將持續增設，全市換電站數量從2023年24座，2024年47站，今年已增加至73座，後續將持續滾動式檢討「換電滿電服務率」，協調業者持續新建換電站。

充電站 電動機車

延伸閱讀

基隆電動機車占比超越北市全國居冠！ 決算列出兩缺失改善中

船票比機票便宜 基隆—石垣航線9月啟航帶動台日觀光

基隆旺牛橋頭擠6電桿礙市容 台電允諾遷移減量

夏季蛇出沒...獅球嶺有眼鏡蛇嚇到人 基隆去年捕634尾蛇龜殼花最多

相關新聞

林田官吏派出所 擬修復再活化

花蓮鳳林鎮保有百年歷史林田警察官吏派出所、舊林田派出所等歷史建築，但兩棟均閒置，縣府委託中原大學辦修復再利用計畫。文化局...

基隆電動機車全台占比最高 換電站卻不足

基隆電動機車普及率高，但換電站不足，交車流程也被審計報告要求檢討改進。環保局長馬仲豪表示，今年已改善申請及交車流程，並持...

建築系大學生田調3個月設計建築作品 基市府肯定形塑基隆新美學

基隆微風東岸在2樓的展覽空間，籌辦「在城市中尋找『可大可小』空間—基隆」今天開幕，基隆市副市長邱佩琳出席，欣賞6名銘傳大...

基隆電動機車占比超越北市全國居冠！ 決算列出兩缺失改善中

審計部113年度基隆市總決算審核報告，肯定基隆電動機車普及率高，但換電站不足，交車流程也待檢討改進。基隆市環保局長馬仲豪...

暑假機車考照旺季 台東監理站曝關卡大魔王！沒做這動作7天再來

暑假是汽機車考照旺季，尤其是機車考照，報名更是場場滿額，其中又以年滿18歲以上的學生居多，因此能否順利考取駕照，成為人生...

91歲紐約藝術家美國護照、信用卡都失效…困居花蓮 公所神救援

高齡91歲的旅美藝術家徐孝游前年返台後未注意美國護照及信用卡過期，困居花蓮，向市公所求助。市公所費心為他解決問題，還籌措...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。