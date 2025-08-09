基隆電動機車全台占比最高 換電站卻不足

基隆電動機車普及率高，但換電站不足，交車流程也被審計報告要求檢討改進。環保局長馬仲豪表示，今年已改善申請及交車流程，並持續協調業者新建換電站。

基隆電動機車在2024年9月底登記數為1萬5572輛，全市機車總登記數為19萬7424輛，占比7.89％，僅次於台北市9.44％，全國各縣市中排名第2。

審計報告說，換電式業者2023年8月提出能源補充設施系統規畫，列出1.2萬輛電動機車需建置140座換電站，但至2024年9月，完成交車7903輛，建置53座換電站、電池槽數417個，依比率估算換電站仍不足39座。

審計部還發現至2024年9月底完成交車者9534件，尚有5732件仍審核或等待車商通知，占比37.55％，分析業者交車清冊，申請案收件日期與交車日期平均相距83.84天，有10件逾160天。

馬仲豪回應，統計到今年6月底，基隆市電動機車數已近2萬6000輛，占比11%，超越北市，成為全國第一，2023、2024年申請案已全數交車。今年度納入淘汰燃油車機制，並採總量管制，將申請件數分散在不同月分，民眾不必擔心沒有名額。

馬仲豪說，換電站建置數量將持續增設，全市換電站數量從2023年24座，2024年47站，今年已增加至73座，後續將持續滾動式檢討「換電滿電服務率」，協調業者持續新建換電站。