建築系大學生田調3個月設計建築作品 基市府肯定形塑基隆新美學

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市副市長邱佩琳今到基隆微風東岸，參加「在城市中尋找『可大可小』空間—基隆」開幕活動，肯定銘傳大學建築系學生，觀察基隆並結合創意發想的作品，形塑基隆新美學。圖／基市府提供
基隆微風東岸在2樓的展覽空間，籌辦「在城市中尋找『可大可小』空間—基隆」今天開幕，基隆市副市長邱佩琳出席，欣賞6名銘傳大學建築系學生，展出多件結合觀察基隆結合創意發想的作品，肯定學生對探索城市空間的努力，形塑基隆新美學。

6名銘傳大學建築系大二學生，花費3個月在基隆深入田野調查與構思，提出多項具創意與實用性兼具的空間設計提案。包括結合基隆港邊景觀的停車場與特色市集，規劃提供旅客停留與在地交流的開放空間。

學生的作品還包括在火車北站與太平社區打造新的生活場域，仁愛區巷弄中重構美軍歷史記憶，轉化為下班後的放鬆場景，以及在正濱漁港將舊倉儲空間活化為創業基地與展覽平台，延伸彩虹屋觀光熱潮。

邱佩琳參觀作品時，感謝銘傳建築系主任梁銘剛與指導老師董珍生，用心指導學作創作。董珍生是基隆人，更能引導學生從在地角度出發，深入理解這座山海交融、文化多元的城市樣貌。

邱珮琳說，這次展覽不僅是建築專業的練習，更是對城市氛圍、人與人互動與生活細節的觀察與回應，展現城市設計的溫度與人本視角。歡迎民眾前往微風東岸參觀，一同感受青年創意對城市空間的美好想像與實踐力。

基隆市副市長邱佩琳今到基隆微風東岸，參加「在城市中尋找『可大可小』空間—基隆」開幕活動，肯定銘傳大學建築系學生，觀察基隆並結合創意發想的作品，形塑基隆新美學。圖／基市府提供
