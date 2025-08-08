快訊

獨／斥資500億元！台壽標下航空城土地 將蓋桃園巨蛋型場館

時速破320公里！德國高速公路開保時捷創最速紀錄 駕駛下場出爐

為何庫克贏關稅豁免 陳立武卻成新箭靶？川普差別待遇取決「這步驟」

雙十國慶文化訪問團北美洲團行前唯一國內公演 22日基隆免費搶先看

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
114年雙十國慶文化訪問團（北美洲團），8月22日將在基隆表演藝術中心演出《台灣．未來藝境》，免費自由入場，邀請民眾搶先看。圖／基市府提供
114年雙十國慶文化訪問團（北美洲團），8月22日將在基隆表演藝術中心演出《台灣．未來藝境》，免費自由入場，邀請民眾搶先看。圖／基市府提供

114年雙十國慶文化訪問團（北美洲團），8月22日將在基隆表演藝術中心，舉辦僅有一場的行前公演《台灣．未來藝境》。基隆市政府今天表示，當天由國內頂尖藝文團隊「台灣特技團」擔綱演出，免費自由入場，邀請民眾搶先看。

中華民國僑務委員會籌組國慶文化訪問團，支援僑界辦理雙十國慶活動，透過文化巡演凝聚僑胞向心力，並促進台灣文化在國際社會的能見度。「北美洲團」將在8月27日至9月28日，赴美國與加拿大13座城市巡迴演出，行前唯一公開場次，22日晚間7時在基隆市演出。

基隆市長謝國樑表示，基隆素來重視文化交流與國際連結，這次與中華民國僑務委員會合作，嘉惠國內民眾優先欣賞到台灣頂尖特技團隊的國際級演出，既是基隆城市的榮耀，也是邁出基隆朝向「國際藝術港都」的腳步。

基隆市文化觀光局指出，《台灣．未來藝境》將傳統雜技精華及結合現代創新舞蹈、音樂、搭配各種具台灣特色的風情畫，展現台灣的不同面貌，讓僑胞及外國友人們都能從中感受到來自臺灣的魅力。22日晚間7時邀請大家到基隆表演藝術中心，感受台灣特技團帶來的震撼與美感，一同預見台灣藝境的未來。

114年雙十國慶文化訪問團（北美洲團），8月22日將在基隆表演藝術中心演出《台灣．未來藝境》，免費自由入場，邀請民眾搶先看。圖／基市府提供
114年雙十國慶文化訪問團（北美洲團），8月22日將在基隆表演藝術中心演出《台灣．未來藝境》，免費自由入場，邀請民眾搶先看。圖／基市府提供
114年雙十國慶文化訪問團（北美洲團），8月22日將在基隆表演藝術中心演出《台灣．未來藝境》，免費自由入場，邀請民眾搶先看。圖／基市府提供
114年雙十國慶文化訪問團（北美洲團），8月22日將在基隆表演藝術中心演出《台灣．未來藝境》，免費自由入場，邀請民眾搶先看。圖／基市府提供
114年雙十國慶文化訪問團（北美洲團），8月22日將在基隆表演藝術中心演出《台灣．未來藝境》，免費自由入場，邀請民眾搶先看。圖／基市府提供
114年雙十國慶文化訪問團（北美洲團），8月22日將在基隆表演藝術中心演出《台灣．未來藝境》，免費自由入場，邀請民眾搶先看。圖／基市府提供

基隆 謝國樑

延伸閱讀

基隆電動機車占比超越北市全國居冠！ 決算列出兩缺失改善中

船票比機票便宜 基隆—石垣航線9月啟航帶動台日觀光

基隆旺牛橋頭擠6電桿礙市容 台電允諾遷移減量

夏季蛇出沒...獅球嶺有眼鏡蛇嚇到人 基隆去年捕634尾蛇龜殼花最多

相關新聞

基隆電動機車占比超越北市全國居冠！ 決算列出兩缺失改善中

審計部113年度基隆市總決算審核報告，肯定基隆電動機車普及率高，但換電站不足，交車流程也待檢討改進。基隆市環保局長馬仲豪...

暑假機車考照旺季 台東監理站曝關卡大魔王！沒做這動作7天再來

暑假是汽機車考照旺季，尤其是機車考照，報名更是場場滿額，其中又以年滿18歲以上的學生居多，因此能否順利考取駕照，成為人生...

91歲紐約藝術家美國護照、信用卡都失效…困居花蓮 公所神救援

高齡91歲的旅美藝術家徐孝游前年返台後未注意美國護照及信用卡過期，困居花蓮，向市公所求助。市公所費心為他解決問題，還籌措...

台2丙線暖暖路段 假日上午禁轉水源路

台2丙線是通往新北市平溪、福隆要道，假日時基隆暖暖路段成交通瓶頸，汽車導航會引導駕駛人繞行水源路，造成原本寧靜的社區街道...

廣角鏡／最神祕媽祖 9月底宜蘭現身

宜蘭縣府昨宣布，2025蘭陽媽祖文化節9月26日起一連三天登場，適逢南方澳進安宮珊瑚媽祖安座16周年，全台16座媽祖廟齊...

花蓮鬱金香園改種芭樂 揪全民一起認養

花蓮縣吉安鄉鬱金香花園3年前停業，業者無償提供鄉公所4甲土地使用權，除了開放民眾種菜的快樂農園外，公所決定栽種100棵芭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。