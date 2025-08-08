雙十國慶文化訪問團北美洲團行前唯一國內公演 22日基隆免費搶先看

114年雙十國慶文化訪問團（北美洲團），8月22日將在基隆表演藝術中心，舉辦僅有一場的行前公演《台灣．未來藝境》。基隆市政府今天表示，當天由國內頂尖藝文團隊「台灣特技團」擔綱演出，免費自由入場，邀請民眾搶先看。

中華民國僑務委員會籌組國慶文化訪問團，支援僑界辦理雙十國慶活動，透過文化巡演凝聚僑胞向心力，並促進台灣文化在國際社會的能見度。「北美洲團」將在8月27日至9月28日，赴美國與加拿大13座城市巡迴演出，行前唯一公開場次，22日晚間7時在基隆市演出。

基隆市長謝國樑表示，基隆素來重視文化交流與國際連結，這次與中華民國僑務委員會合作，嘉惠國內民眾優先欣賞到台灣頂尖特技團隊的國際級演出，既是基隆城市的榮耀，也是邁出基隆朝向「國際藝術港都」的腳步。

基隆市文化觀光局指出，《台灣．未來藝境》將傳統雜技精華及結合現代創新舞蹈、音樂、搭配各種具台灣特色的風情畫，展現台灣的不同面貌，讓僑胞及外國友人們都能從中感受到來自臺灣的魅力。22日晚間7時邀請大家到基隆表演藝術中心，感受台灣特技團帶來的震撼與美感，一同預見台灣藝境的未來。