花蓮鳳林鎮日治移民村派出所 居民盼打造文化景點

花蓮鳳林鎮「林田警察官吏派出所」建於1914年，屬日治時期官營移民村建物，與戰後興建的舊林田派出所相鄰，共同登錄為歷史建物。地方民眾盼能活化，成觀光亮點。

花蓮縣文化局委託中原大學團隊辦理「林田警察官吏派出所及舊林田派出所」修復及再利用計畫，今天下午在鳳林鎮大榮二村社區活動中心辦理地方說明會，說明調查研究結果並蒐集地方意見，預計9月提出期末報告。

中原大學團隊助理教授葉俊麟表示，林田警察官吏派出所是日治時期木構建築，保有辦公室、拘留室及宿舍；另一棟是戰後興建的鋼筋混凝土建物，除了有部分遭白蟻啃蝕、鋼筋露出等，整體建物狀況維持不錯。

葉俊麟說，林田警察官吏派出所具有稀有性，連同村落景象，是目前花蓮3處移民村樣貌保存最完整。

出席說明會的93歲退休校長廖高仁說，大榮二村的道路、神社、古井、學校到派出所等建設，都保留日本移民村樣貌，過去常有灣生特地到訪。他認為若能做好完整的走讀規劃，標示出各景點介紹，加上足夠的宣傳，可吸引日本遊客到訪。

台灣社造聯盟理事李美玲則提到，鳳林鎮地理位置比較偏遠，可與地方創生團隊合作，雇用在地長者做導覽員或打掃，降低營運成本，空間可作為創業跟導覽用途，讓更多年輕人可移居到這裡，激發更多創意。

花蓮縣文化局文化資產科長黃用斌表示，依第一階段調查研究結果，建物結構仍堪用，未來會繼續跟文資局申請修復再利用計畫進行第二、第三階段，討論未來再利用的方向，規劃適合在地量能的活化方向。

黃用斌說，在這三階段程序進行中，考量建物現況不錯，也考慮在限定辦公用途規範下，可委託在地文創業者或協會，進行文化推廣、導覽解說等小型活動，讓民眾更容易親近文化資產空間。