封閉5年 宜蘭大湖風景特定區最快年底重新開放
宜蘭縣政府自2020年封閉員山鄉大湖風景特定區，辦理周邊景觀工程改善，經過4期工程，預計年底或明年初重新對外開放，免收門票。
縣府工商旅遊處今天表示，大湖風景特定區為1983年劃設的第一處縣轄風景區，面積約10公頃。昔日因為特定區範圍大部分是私有土地，還有特定區湖域曾發生民間育樂公司與當時的宜蘭農田水利會（現改為農田水利署宜蘭管理處）管理訴訟等問題，導致未能有較整體的觀光建設計畫；水利會之後順利將湖域與周邊土地取回，並與縣府合作分期開發。
工商旅遊處指出，大湖風景特定區周邊景觀改善工程已進行4期，5年來共投入新台幣9300萬元，先後完成廣場環境營造，提供水域休憩與碼頭設施，打造倒影平台、環湖步道、生態護岸、水門棧道、新月橋整修等，希望改善當地遊憩體驗，營造宜蘭縣觀光遊憩新亮點。
