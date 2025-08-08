快訊

基隆電動機車占比超越北市全國居冠！ 決算列出兩缺失改善中

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
審計部113年度基隆市總決算審核報告，肯定基隆電動機車普及率高，但換電站不足，交車流程未臻完善待檢討改進。本報資料照
審計部113年度基隆市總決算審核報告，肯定基隆電動機車普及率高，但換電站不足，交車流程也待檢討改進。基隆市環保局長馬仲豪今天表示，基隆電動機車占比，目前在全國各縣市中居冠。今年已改善申請作業及交車流程，並持續協調業者新建換電站。

審計部7月底發布中央、各縣市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，對於基隆市電動機車預算執行，審核意見的標題為「普及率全國排名前段，惟換電站建置數量不足，又交車處理流程未臻完善，均待檢討改進，以提升計畫執行成效。」

審核報告指出，基隆市環保局辦理青年電動機車補助計畫，預計2023年10月2日公告後，在2024年12月16日止，完成1萬2000輛電動機車補助作業，藉以加速汰換燃油機車。2023、2024年未編列相關預算，後來辦理追加預算8億8340萬多元，截至2024年9月底，累計執行數1億2974萬多元，總申請件數1萬5266 件，已完成交車9534件。

審計部指出，基隆電動機車在2024年9月底登記數為1萬5572輛，全市機車總登記數為19萬7424輛，占比7.89％，僅次於台北市9.44％，全國各縣市中排名第2。

參與青年電動機車補助計畫的2家業者，分別提供充電式、換電式專案車款。審核報告說，換電式業者2023年8月提出能源補充設施系統規畫內容，列出1.2 萬輛電動機車約需建置140座換電站，但至2024年9月底，完成交車 7903 輛，建置53座換電站、電池槽數417個，依比例估算換電站仍不足39座。

審計部還發現至2024年9月底完成交車者9534件，尚有5732件仍在審核或等待車商通知中，占比37.55％，分析業者交車清冊，申請案件收件日期與交車日期平均相距83.84天，甚至有10件逾160 天。

馬仲豪表示，統計到今年6月底，基隆市電動機車數已近2萬6000輛，占比11%，超越台北市，成為全國第1。2023、2024年申請案已全數交車。今年度納入淘汰燃油車機制，並採總量管制及將申請件數分散在不同月份，也有規範民眾申請作業期限，民眾不必擔心沒有名額，進而使補助程序獲得改善。

馬仲豪說，換電站的建置數量，將隨電動機車數量增加持續增設，全市換電站數量從2023年24座，2024年47站，今年已增加至73座，後續將持續滾動式檢討「換電滿電服務率」，並協調業者持續新建換電站。

