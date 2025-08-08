快訊

路徑變數大！楊柳颱風是否登陸關鍵在它 氣象署曝「1走法」恐發警報

「超巨絨毛玩偶」緊盯女童餐盤不放 下秒動了700萬人嚇壞：原來是活的？

台積電內鬼不只炫富買豪宅 再被爆台灣棒球奪冠曾開酸「繳多少稅」

台東稻米競賽奪冠 吳聲保種稻訣竅是合理施肥

中央社／ 台東縣8日電

台東稻米競賽結果出爐，農友吳聲保奪冠，將代表台東參加全國決賽。他說要種出好米除了加大秧苗株距外，還要合理施肥，肥料太多並不是好事。

114年度台東地區稻米達人賽共有10名農民入圍決賽，昨天下午在台東地區農會推廣部進行決賽，經過專家從外觀、食味值及蛋白質含量等檢測再到烹煮品嘗，最後由吳聲保榮獲冠軍。

吳聲保今天告訴中央社記者種稻訣竅。他說，挑選的稻米品種是台南16號，米粒外觀晶瑩剔透、白堊質率低，食味品質甚於越光。除了品種的選擇外，接下來就是栽種的功夫，留意插秧間距、施肥量及收穫時機都是關鍵。

他說，插秧時加大秧苗的行株距，可有效降低病蟲害的發生；把握合理化施肥量，施肥過程分批施用以降低白米蛋白質含量，肥料太多並不是好事；於收割時留意成熟時機，稻穀含水率以27-28%為最佳收穫時機，減少碾製過程中產生的碎米比率，提升稻米品質。

農業部台東區農業改良場副場長盧柏松表示，藉由稻米品質競賽，除能展現並交流精進的技術成果，也期許吳聲保未來參加全國稻米達人選拔賽時能夠大放光彩，奪得殊榮。

稻米 台東

延伸閱讀

1分鐘看世界／越南電動車廠「越快」攻海外 到印度試水溫 新廠啟用

名醫嗆20％關稅等於沒談 驚曝美國手段及終極目標

與美關稅談判 韓守住糧食主權 未讓步美牛、稻米

獨／童子賢：台灣抽到「流年不利望雲霓」中下籤 20%是美國的施壓

相關新聞

基隆電動機車占比超越北市全國居冠！ 決算列出兩缺失改善中

審計部113年度基隆市總決算審核報告，肯定基隆電動機車普及率高，但換電站不足，交車流程也待檢討改進。基隆市環保局長馬仲豪...

暑假機車考照旺季 台東監理站曝關卡大魔王！沒做這動作7天再來

暑假是汽機車考照旺季，尤其是機車考照，報名更是場場滿額，其中又以年滿18歲以上的學生居多，因此能否順利考取駕照，成為人生...

91歲紐約藝術家美國護照、信用卡都失效…困居花蓮 公所神救援

高齡91歲的旅美藝術家徐孝游前年返台後未注意美國護照及信用卡過期，困居花蓮，向市公所求助。市公所費心為他解決問題，還籌措...

台2丙線暖暖路段 假日上午禁轉水源路

台2丙線是通往新北市平溪、福隆要道，假日時基隆暖暖路段成交通瓶頸，汽車導航會引導駕駛人繞行水源路，造成原本寧靜的社區街道...

廣角鏡／最神祕媽祖 9月底宜蘭現身

宜蘭縣府昨宣布，2025蘭陽媽祖文化節9月26日起一連三天登場，適逢南方澳進安宮珊瑚媽祖安座16周年，全台16座媽祖廟齊...

花蓮鬱金香園改種芭樂 揪全民一起認養

花蓮縣吉安鄉鬱金香花園3年前停業，業者無償提供鄉公所4甲土地使用權，除了開放民眾種菜的快樂農園外，公所決定栽種100棵芭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。