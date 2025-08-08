台東稻米競賽奪冠 吳聲保種稻訣竅是合理施肥

台東縣稻米競賽結果出爐，農友吳聲保奪冠，將代表台東參加全國決賽。他說要種出好米除了加大秧苗株距外，還要合理施肥，肥料太多並不是好事。

114年度台東地區稻米達人賽共有10名農民入圍決賽，昨天下午在台東地區農會推廣部進行決賽，經過專家從外觀、食味值及蛋白質含量等檢測再到烹煮品嘗，最後由吳聲保榮獲冠軍。

吳聲保今天告訴中央社記者種稻訣竅。他說，挑選的稻米品種是台南16號，米粒外觀晶瑩剔透、白堊質率低，食味品質甚於越光。除了品種的選擇外，接下來就是栽種的功夫，留意插秧間距、施肥量及收穫時機都是關鍵。

他說，插秧時加大秧苗的行株距，可有效降低病蟲害的發生；把握合理化施肥量，施肥過程分批施用以降低白米蛋白質含量，肥料太多並不是好事；於收割時留意成熟時機，稻穀含水率以27-28%為最佳收穫時機，減少碾製過程中產生的碎米比率，提升稻米品質。

農業部台東區農業改良場副場長盧柏松表示，藉由稻米品質競賽，除能展現並交流精進的技術成果，也期許吳聲保未來參加全國稻米達人選拔賽時能夠大放光彩，奪得殊榮。