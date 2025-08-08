快訊

暑假機車考照旺季 台東監理站曝關卡大魔王！沒做這動作7天再來

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
暑假是汽機車考照旺季，尤其是機車考照，報名更是場場滿額，其中又以年滿18歲以上的學生居多，因此能否順利考取駕照，成為人生重要的大事。台東監理站表示，筆試大多人過關，但路考近半數人需重可，且大多敗在「起步前未左右擺頭注意路況」。

監理站副站長陳詩韻表示，路考包括直線平衡駕駛、鐵路平交道、交叉路口、斑馬紋行人穿越道、二段式轉彎、變換車道、直角轉彎、停車再開等8個關卡，常見扣分項目最多的就是「起步前未左右擺頭注意路況」，其次就是「直線7秒」、「油門控制不穩導致壓線」或「腳著地停車」。

她說，為了讓考生可以熟悉機車考場環境，周一至周五下午1點到2點開放考生練習，此外，因應偏鄉地區考生因公車路程無法接軌考試時間，經討論倘因應偏鄉搭公車考照需求，擬以報到時程延後10分之方式辦理，例如早班公車抵達台東轉運站表定時間為8點09分，就提供30分鐘轉乘時間。

另近年仍有因應地方需求，監理站去年辦理下鄉機車考照，包括到成功鎮、延平鄉等，共辦理91人次機車考照，另下鄉考照業務尚須與地方公所媒合辦理，此外考生需提前做足準備才有機會通過考照測驗，目前統計下鄉考照通過率約3成。

監理站表示，機車複考沒有限制次數，倘筆試或路考成績不及格者，須等待7天後，始可重新報考全國監理所站通用，體檢表及筆試成績保留1年。目前台東東陞駕訓班也有開設機車駕訓班且通過考照即可補助訓練費，等同訓練費全免、考照價格與監理站一致外、還有教練教學騎車技巧。

「就算等7天他也願意重考，考取駕照安心上路。」謝姓考生說，考試可以重來，但真正上路發生意外就無法再來過了。另也有考生順利通過路口考取駕照後，陪同親友團興奮拉起紅布條，「祝賀誕生地球18年來，終於可以在地球合法上路」。

