91歲紐約藝術家美國護照、信用卡都失效…困居花蓮 公所神救援
高齡91歲的旅美藝術家徐孝游前年返台後未注意美國護照及信用卡過期，困居花蓮，向市公所求助。市公所費心為他解決問題，還籌措機票、旅費，下周終於可以搭機返美。
徐孝游是海南島人，幼時隨父親部隊來到台灣，在台北長大，就讀建國中學時開始畫畫，畢業於師大藝術系後，曾在復興美工及中國文化學院（現為文化大學）任教。
他30歲赴美深造獲得紐約市立美術碩士學位，曾在美國石溪大學與賓州希達克萊斯特學院教書，畫風融貫中西，作品在師大美術館及美國大學、美術館都有典藏，在紐約藝壇頗有名氣，也曾多次在台灣及中國大陸舉辦畫展。
徐孝游持有美國及台灣護照，雖然長住美國鳳凰城，但不時返台，因為喜歡花蓮，只要回台幾乎都在花蓮短租數月。這次於前年9月回到台灣，原計畫短暫停留，未注意隔年4月美國護照過期，美國銀行的信用卡不巧也失效，帳戶無法動支，陷入困境。
花蓮市公所社勞課長蕭子蔚說，徐孝游去年8月找上公所，尋求社會福利相關協助，公所為他申請租屋補助，列為低收入戶，但扣掉房租生活費所剩無幾，靠鄰居接濟及市公所實物銀行提供物資，日子過得拮据，根本買不起機票回美。
市長魏嘉彥獲悉後，體恤徐孝游年事已高，經濟狀況也不好，指示全力協助。社勞課林姓承辦人員盡心盡力，陪同到美國在台協會等各處諮詢，更自掏腰包協助處理逾期護照等雜費，在她努力奔走下，他上個月終於拿到新護照。
魏嘉彥再透過公所慈愛基金為徐孝游代買返美的單程機票並提供旅費，預計14日搭機。臨行前，徐孝游將這次創作的5幅美崙溪畫作送給市公所留念，感謝市長及公所團隊幫忙，助他脫困返美；魏嘉彥也殷殷叮嚀他，回到美國後要報平安，也要好好休養並持續創作。
