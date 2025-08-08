91歲紐約藝術家美國護照、信用卡都失效…困居花蓮 公所神救援

高齡91歲的旅美藝術家徐孝游前年返台後未注意美國護照及信用卡過期，困居花蓮，向市公所求助。市公所費心為他解決問題，還籌措機票、旅費，下周終於可以搭機返美。

徐孝游是海南島人，幼時隨父親部隊來到台灣，在台北長大，就讀建國中學時開始畫畫，畢業於師大藝術系後，曾在復興美工及中國文化學院（現為文化大學）任教。

他30歲赴美深造獲得紐約市立美術碩士學位，曾在美國石溪大學與賓州希達克萊斯特學院教書，畫風融貫中西，作品在師大美術館及美國大學、美術館都有典藏，在紐約藝壇頗有名氣，也曾多次在台灣及中國大陸舉辦畫展。

徐孝游持有美國及台灣護照，雖然長住美國鳳凰城，但不時返台，因為喜歡花蓮，只要回台幾乎都在花蓮短租數月。這次於前年9月回到台灣，原計畫短暫停留，未注意隔年4月美國護照過期，美國銀行的信用卡不巧也失效，帳戶無法動支，陷入困境。

花蓮市公所社勞課長蕭子蔚說，徐孝游去年8月找上公所，尋求社會福利相關協助，公所為他申請租屋補助，列為低收入戶，但扣掉房租生活費所剩無幾，靠鄰居接濟及市公所實物銀行提供物資，日子過得拮据，根本買不起機票回美。

市長魏嘉彥獲悉後，體恤徐孝游年事已高，經濟狀況也不好，指示全力協助。社勞課林姓承辦人員盡心盡力，陪同到美國在台協會等各處諮詢，更自掏腰包協助處理逾期護照等雜費，在她努力奔走下，他上個月終於拿到新護照。