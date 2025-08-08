聽新聞
花蓮鬱金香園改種芭樂 揪全民一起認養

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣吉安鄉鬱金香花園停業後無償提供土地給鄉公所，農業課決定栽種100棵芭樂樹，啟動開放認養計畫。圖／吉安鄉公所提供
花蓮縣吉安鄉鬱金香花園3年前停業，業者無償提供鄉公所4甲土地使用權，除了開放民眾種菜的快樂農園外，公所決定栽種100棵芭樂樹，如今果樹漸漸開花結果，公所啟動「1人1棵果樹」認養計畫，本月11日起全縣民均可參與。

鬱金香花園位於慶豐橋附近，過去採多角化經營休閒農業，在地經營30餘年，是在地人的共同回憶；公所表示，1年多前取得6年使用權後，逐步將空間轉型成結合休閒、農耕與教育的社區農場，除開放耕作區，供鄉民認養種植蔬果，農業課也在旁邊的果樹區栽種各100棵的酪梨及芭樂果樹。

在專人灌溉下，芭樂樹已開始結果，公所開放民眾認養芭樂樹加入快樂果農行列，設籍吉安的民眾即日起可電洽農業課詢問，11日起開放全縣民眾參與，計畫採「申請認養、自行照護」原則，每棵樹每年酌收100元費用。至於另100棵酪梨樹因生長期較長，目前還未結果，將視生長情況再決定。

鄉長游淑貞表示，希望藉由認養行動提升鄉民的綠色生活意識，也深化人與自然間的情感連結，民眾完成認養後可依自身時間安排照料，鄉公所也會持續盤點、活化閒置農地，結合社區力量拓展認養計畫。

花蓮 鬱金香

