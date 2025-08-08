台2丙線暖暖路段 假日上午禁轉水源路

台2丙線是通往新北市平溪、福隆要道，假日時基隆暖暖路段成交通瓶頸，汽車導航會引導駕駛人繞行水源路，造成原本寧靜的社區街道塞車，影響作息。基隆交通處昨宣布，9日起假日上午8至12時，試辦禁止車輛從台2丙線右轉水源路。

基隆市議員陳冠羽說，去年有民眾反映，假日時水源路因為觀光車潮湧入，通過暖暖淨水廠外的雙龍橋，要轉入暖暖街，因為路口如「髮夾彎」，路幅又小，常造成塞車，不只水源路回堵，暖暖街交通也受影響，當地民眾想開車出門不方便。

地方人士分析車潮來自中山高暖暖交流道，原本要走台2丙線的車流，因為看到台2丙線從水源橋到東碇路塞車，導航系統會引導可從水源橋頭右轉，經水源路接暖暖街，再接回台2丙線。雖然要多走600公尺，但可避開塞車路段。

陳冠羽說，愈來愈多遊客走替代道路，造成雙龍橋一帶的暖暖街、水源路塞車，當地民眾出入不便。先前透過交流道號誌調控，但車輛增多，問題仍嚴重。

今年6月間，陳冠羽邀交通處、暖暖區公所等單位會勘，交通處在道安會報提出假日上午8時至12時，台2丙線往平溪方向汽車禁止右轉水源路，僅前往水源橋邊停車場車輛可進入，獲審議通過。