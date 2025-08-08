聽新聞
0:00 / 0:00

台2丙線暖暖路段 假日上午禁轉水源路

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市政府交通處表示，假日上午8至12時，試辦禁止車輛從台2丙線右轉水源路，改善交通。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府交通處表示，假日上午8至12時，試辦禁止車輛從台2丙線右轉水源路，改善交通。記者邱瑞杰／攝影

台2丙線是通往新北市平溪、福隆要道，假日時基隆暖暖路段成交通瓶頸，汽車導航會引導駕駛人繞行水源路，造成原本寧靜的社區街道塞車，影響作息。基隆交通處昨宣布，9日起假日上午8至12時，試辦禁止車輛從台2丙線右轉水源路。

基隆市議員陳冠羽說，去年有民眾反映，假日時水源路因為觀光車潮湧入，通過暖暖淨水廠外的雙龍橋，要轉入暖暖街，因為路口如「髮夾彎」，路幅又小，常造成塞車，不只水源路回堵，暖暖街交通也受影響，當地民眾想開車出門不方便。

地方人士分析車潮來自中山高暖暖交流道，原本要走台2丙線的車流，因為看到台2丙線從水源橋到東碇路塞車，導航系統會引導可從水源橋頭右轉，經水源路接暖暖街，再接回台2丙線。雖然要多走600公尺，但可避開塞車路段。

陳冠羽說，愈來愈多遊客走替代道路，造成雙龍橋一帶的暖暖街、水源路塞車，當地民眾出入不便。先前透過交流道號誌調控，但車輛增多，問題仍嚴重。

今年6月間，陳冠羽邀交通處、暖暖區公所等單位會勘，交通處在道安會報提出假日上午8時至12時，台2丙線往平溪方向汽車禁止右轉水源路，僅前往水源橋邊停車場車輛可進入，獲審議通過。

基隆 塞車 平溪

延伸閱讀

台鐵再傳員工被暴力攻擊、尾隨下班 工會點名2車站無鐵警成治安死角

台2丙線假日塞車暖暖居民叫苦 9日起試辦禁止右轉水源路

基隆旺牛橋頭擠6電桿礙市容 台電允諾遷移減量

夏季蛇出沒...獅球嶺有眼鏡蛇嚇到人 基隆去年捕634尾蛇龜殼花最多

相關新聞

花蓮鬱金香園改種芭樂 揪全民一起認養

花蓮縣吉安鄉鬱金香花園3年前停業，業者無償提供鄉公所4甲土地使用權，除了開放民眾種菜的快樂農園外，公所決定栽種100棵芭...

台2丙線暖暖路段 假日上午禁轉水源路

台2丙線是通往新北市平溪、福隆要道，假日時基隆暖暖路段成交通瓶頸，汽車導航會引導駕駛人繞行水源路，造成原本寧靜的社區街道...

廣角鏡／最神祕媽祖 9月底宜蘭現身

宜蘭縣府昨宣布，2025蘭陽媽祖文化節9月26日起一連三天登場，適逢南方澳進安宮珊瑚媽祖安座16周年，全台16座媽祖廟齊...

蘭嶼醫院興建有譜 陳瑩：紅頭部落用地已取得

立院社福衛環委員會今天邀相關單位前往蘭嶼考察醫療資源。民進黨立委陳瑩表示，興建蘭嶼醫院，用地已經取得，她與黨籍立委莊瑞雄...

港務公司推「一德新村」都更招商 打響基隆捷運七堵站整體開發第一響

基隆港務分公司今天舉辦「一德新村」都市更新招商說明會，開發標的是港方閒置宿舍一德新村，面積1.1公頃。開發者若能整合相鄰...

陳瑩、莊瑞雄至蘭嶼力促興建醫院 衛福部10月提公建計畫

台東離島蘭嶼鄉長期醫療資源不足，立委陳瑩、莊瑞雄今率立法院衛環委員會前往蘭嶼考察，瞭解當地醫療資源與設施進行，並至未來規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。