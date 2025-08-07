蘭陽媽祖文化節9/26登場 全台多尊媽祖宜蘭遶境

快訊

中央社／ 宜蘭縣7日電

宜蘭縣年度宗教慶典「蘭陽媽祖文化節」9月26日起舉辦3天，除南方澳進安宮的珊瑚媽祖遶境宜蘭，全台其他地區16尊媽祖也將齊聚遶境，讓信眾得以一次朝禮多尊媽祖，誠心祈願。

宜蘭縣政府今天在縣府大廳舉辦「2025蘭陽媽祖文化節」記者會，宜蘭南方澳進安宮恭奉的珊瑚媽祖與來自雲林西螺福興宮的太平媽祖先後鑼鼓齊鳴進場，現場熱鬧非凡。

縣府民政處表示，蘭陽媽祖文化節自2019年開辦以來，分別由南方澳南天宮等擔任主祀廟宇，今年由南方澳進安宮擔任，活動以「海陸巡安、庇佑蘭陽」為主軸，9月26日活動開幕當天，將號召漁船隊伍於南方澳漁港集結，恭迎各神尊搭船出海起駕北上，隊伍將遶行宜蘭精神地標龜山島後至頭城鎮烏石港入港舉行儀典，之後展開2天半的陸上遶境活動。

民政處指出，海陸遶境時除有進安宮恭奉的珊瑚媽祖，包括花蓮港天宮、屏東東港朝隆宮、高雄下茄萣金鑾宮、台南安平開台天后宮、嘉義笨港口港口宮、嘉義新港奉天宮、雲林北港朝天宮、雲林西螺福興宮、彰化鹿港天后宮、彰化南瑤宮、台中大庄浩天宮、台中大甲鎮瀾宮、苗栗白沙屯拱天宮、苗栗山邊媽祖宮、桃園慈護宮、北投關渡宮共16尊媽祖也將齊聚遶境。

民政處表示，希望藉由活動集結全台媽祖信仰力量，祈願媽祖慈光庇佑蘭陽，護佑四境安康，展現信仰與文化共融的多元樣貌，也邀請民眾到時一起跟著媽祖遶境。

