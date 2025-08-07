9旬旅外畫家護照、信用卡過期 花蓮市公所助返美

91歲旅美藝術家徐孝游移居美國多年，1年多前獨自返台旅居花蓮，沒注意到護照跟信用卡都過期，經濟陷入困境，透過花蓮市公所協助解決護照問題及購買機票，將於下週搭機返美。

徐孝游出生於海南島，10多歲跟著父親及部隊來到台灣，在台北長大，就讀建國中學、師大藝術系，曾任教於復興美工與中國文化學院（現為中國文化大學）。30歲赴深造，獲美國紐約市立大學（CCNY）美術碩士學位後，長年旅居美國專事藝術創作及教職。

徐孝游是融貫中西畫風的代表性畫家，作品獲美國各大學、美術館及私人機構典藏，作品「幽隅」2020年也獲國立台灣師範大學美術館典藏。

徐孝游長住在美國鳳凰城，持有美國及台灣護照，每隔一、兩年就會返台，因為喜歡花蓮，每次回來都會在花蓮短租數月，喜歡在傍晚騎單車到美崙溪運動，回家再把記憶中的美崙溪畫下來。

徐孝游2023年9月返台，在花蓮租房，沒留意到護照不到1年過期，連美國銀行的信用卡逾期失效，導致帳戶凍結，無法動支，生活陷入困境，只能靠鄰居接濟與愛心物資維生。

因付不出每月新台幣5000元房租，徐孝游去年8月向花蓮市公所求助，也希望能解決護照問題，早日返回美國。

花蓮市公所社會及勞工課林姓承辦人員說，經聯繫美國在台協會（AIT）確認要美國護照才能入境，便透過線上代辦護照方式，上月終於核發；另外也聯絡美國社會福利局爭取解凍徐孝游帳戶，卻遲遲沒有收到表格。

為讓徐孝游能順利返回美國，花蓮市公所透過慈愛基金會代買返美機票並提供旅費，徐孝游預計14日搭機。

為感謝花蓮市公所的幫忙，徐孝游今天拜會市長魏嘉彥，並致贈5幅「美崙溪」畫作給公所典藏。魏嘉彥叮嚀，平安抵達後務必要跟承辦課員報平安，回去休養生息後，繼續創作。