蘭嶼醫院興建有譜 陳瑩：紅頭部落用地已取得

立院社福衛環委員會今天邀相關單位前往蘭嶼考察醫療資源。民進黨立委陳瑩表示，興建蘭嶼醫院，用地已經取得，她與黨籍立委莊瑞雄會督促衛福部於10月提出興建計畫。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天考察「蘭嶼醫療照護資源及垃圾處理現況」，上午先考察醫療部分，邀請衛福部、原民會、台東縣政府、蘭嶼鄉公所及地方民眾參與。

陳瑩事後透過新聞稿表示，今日參加的立法委員除了她和莊瑞雄外，還有黨籍立委王正旭、林月琴。

陳瑩表示，蘭嶼作為台灣唯一被迫接受核廢料貯存場的地區，過去幾十年承受沉重環境代價，這是對蘭嶼人民極大的不正義；更令人遺憾的是，蘭嶼長期醫療資源不足，由於地處偏遠、交通不便，目前僅有衛生所提供基礎醫療服務。

居民為求更好照護品質，過去多次表達興建醫院的強烈訴求，她與莊瑞雄今年5月也在立法院提出質詢，並獲得行政院正面回應，今天是抱著「贖罪」的心，希望到蘭嶼爭取應有的醫療資源。

莊瑞雄表示，他在2011年到蘭嶼時，已經認為蘭嶼應該興建醫院，過去的政府不應該欺騙島上的居民要蓋罐頭工廠，結果是將核廢料搬到蘭嶼，因此興建蘭嶼醫院是應有的補償。

陳瑩表示，蘭嶼鄉長吳清美在現場表達蘭嶼人的心聲，興建醫院是蘭嶼居民祈望，希望可以提供蘭嶼居民所需醫療服務及設備，感謝中央支持。

陳瑩表示，在她與莊瑞雄、台東縣政府、鄉公所、原民會努力下，已經取得興建醫院土地，地點在紅頭部落、約1133坪，在醫院正式啟用前，也會在原址「設置臨時醫療服務所」。

陳瑩指出，日前她在立法院質詢時，行政院長卓榮泰告訴她「用地解決後，編列預算」，她與莊瑞雄會督促衛福部於10月提出興建計畫。

陳瑩表示，蘭嶼醫院規劃，將有內科、外科、家庭醫學科、牙科門診，以及急性一般病床20床、血液透析床15床，除門診、急診外，還有電腦斷層掃描室、放射科、洗腎室、復健室、檢驗科等，興建經費初估新台幣10.9億元。

陳瑩表示，根據統計，截至114年6月，蘭嶼常住人口約為5238人，113年度設籍居民就醫高達30721就醫次數，而每年觀光人次更達16萬人次；興建蘭嶼醫院，不僅是為了解決居民健康不平等問題，更是回應觀光醫療需求與緊急醫療轉診壓力，此計畫一旦通過，預計工程期為3年，將大幅提升地方整體醫療照護能力。