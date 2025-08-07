港務公司推「一德新村」都更招商 打響基隆捷運七堵站整體開發第一響

基隆港務分公司今天舉辦「一德新村」都市更新招商說明會，開發標的是港方閒置宿舍一德新村，面積1.1公頃。開發者若能整合相鄰的台灣菸酒、台鐵公司土地，除開發總面積增加到1.4公頃，基地也不再那麼狹長，整體開發效益更大。

基市府配合興建基隆捷運，在未來的七堵站周邊區域，大力推動大眾運輸導向型發展（TOD）開發案。一德新村位在明德一路、開元路口，隔著開元路的另一側是陽明海運總部大樓。港方今辦招商說明會，被視為基捷七堵站整體開發的先聲。

基隆港務分公司總經理宋益進說，一德新村開發案是台灣港務公司第1件，以都市更新方式辦理的資產活化案件，希望透過招商說明會與業界實質交流，吸引業者踴躍投標，與港方合作開發這塊基地。

港方委託的佳境工程顧問公司總經理江中愷簡報指出，預定開發範圍分屬港務公司、菸酒公司、港務公司和基市府，「地主單純，整合容易」。經洽詢台鐵、菸酒公司，都獲回應有意願參與開發，菸酒公司另提出七堵營業所原址分配1樓店面條件。

市府指基地緊臨陽明海運總部，具產業發展及群聚潛力，希望朝產業園區規畫，並提供至少6000坪樓地板面積，作為辦公空間使用，且應集中在明德一路路側。

出席的業者中，有人對整合台鐵、菸酒公司能否順利有疑慮。港方表示，台鐵、菸酒公司都有意願整合，但必須由實施者去洽談。如果未能談成，也可單以一德新村基地開發。

另有業者認為，開發住宅回收會比快，如果依市府要求規畫6000坪以上辦公空間，擔心「去化」時間會比較長。

基市府秘書長方定安、都市發展處長謝孝昆都出席說明會，方定安分析基隆河岸開發史，因為基隆捷運工程已啟動，中央也支持河谷廊道開發，產業園區投資朝基隆推進是趨勢，商機明顯。

謝孝昆說，七堵產業園區房地產價格低於南港、內湖，前景看好。另外就他了解，陽明海運總部也有都更計畫，一德新村臨明德一路的6000坪辦公空間，做為陽明海運的中繼辦公空間也是可能選項。