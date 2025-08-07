快訊

普發現金不排富有譜 行政院給答案：依三讀條文編列預算

台積電寫天價1180元領軍上攻！台股飆556點 收復2萬4創波段新高

100元擁芭樂樹！花蓮這處花園轉型「全民農場」 開放自耕自食

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣吉安鄉鬱金香花園停業後無償提供土地給鄉公所，農業課決定栽種100棵芭樂樹，如今果樹漸漸開花結果，啟動開放認養計畫。圖／吉安鄉公所提供
花蓮縣吉安鄉鬱金香花園停業後無償提供土地給鄉公所，農業課決定栽種100棵芭樂樹，如今果樹漸漸開花結果，啟動開放認養計畫。圖／吉安鄉公所提供

花蓮縣吉安鬱金香花園3年前停業，業者無償提供鄉公所4甲土地使用權，除了開放民眾種菜的快樂農園外，公所決定栽種100棵芭樂樹，如今果樹漸漸開花結果，農業課啟動開放認養計畫，本月11日起全縣民均可參與。

鬱金香花園位於慶豐橋附近，過去採多角化經營休閒農業，在地經營30餘年，是在地人的共同回憶；結束營業後，業者無償把4甲土地提供公所規畫成快樂農園及公園，讓鄉親體驗自耕自食的生活。

公所表示，1年多前取得6年使用權後，逐步將空間轉型成結合休閒、農耕與教育的社區農場，除開放耕作區，供鄉民認養種植蔬果，農業課也在旁邊的果樹區栽種各100棵的酪梨及芭樂果樹。

如今200棵果樹在專人灌溉下，其中芭樂樹已開始結果，公所啟動「1人1棵果樹」認養計畫，開放民眾認養芭樂樹加入快樂果農行列，待水果熟成時摘下享用。設籍吉安的民眾即日起可電洽農業課詢問，11日起開放全縣民眾參與，計畫採「申請認養、自行照護」原則，每棵樹每年酌收100元費用。

至於另100棵酪梨樹因生長期較芭樂樹長，目前還未結果，農業課將持續照料，視果樹生長情況再決定是否開放認養。

鄉長游淑貞表示，希望藉由認養行動提升鄉民的綠色生活意識，也深化人與自然間的情感連結，民眾完成認養後可依自身時間安排照料，鄉公所也會持續盤點、活化閒置農地，結合社區力量拓展認養計畫。

認養 吉安 鬱金香

延伸閱讀

曾是昭和天皇太子時期下榻地 花蓮國軍英雄館震損要拆了

foodpanda推「餐飲錢力股計畫」 打造百人顧問團隊助商家數位轉型

花蓮馬太鞍溪堰塞湖初判無立即危險 跨機關預警

剛停好下車…花蓮老夫妻看診慘遭小客車衝撞 夫傷妻命危

相關新聞

100元擁芭樂樹！花蓮這處花園轉型「全民農場」 開放自耕自食

花蓮縣吉安鄉鬱金香花園3年前停業，業者無償提供鄉公所4甲土地使用權，除了開放民眾種菜的快樂農園外，公所決定栽種100棵芭...

影／「最神秘媽祖」要來了 蘭陽媽祖節將登場300年太平媽合體雙媽會

2025蘭陽媽祖文化節9月26日起一連三天登場，是宜蘭年度宗教盛事，適逢南方澳進安宮珊瑚媽祖安座16周年，全台16座媽祖...

「嗨！出發吧 來台東」演唱會 3金曲歌后東漂飆唱

「嗨!出發吧來台東」演唱會將於9月13、14日登場，今搶先公布首波金光閃閃的演出名單，包括徐佳瑩、戴佩妮及楊乃文等3位金...

曾是昭和天皇太子時期下榻地 花蓮國軍英雄館震損要拆了

花蓮國軍英雄館在去年地震後結構嚴重受損，無法再使用，近日開拆。它的前身很有故事，是「阿美族會館」，日本昭和天皇當太子時曾...

基隆旺牛橋頭擠6電桿礙市容 台電允諾遷移減量

基隆市田寮河旺牛橋頭，東明路旁密集豎立多根電線桿。市議員陳宜今天說，電線桿加上鄰近的號誌桿，一整排豎立影響市容， 颱風季...

守護山林32年！宜蘭羅菀慈奪全國水保深耕獎 全台僅兩人獲獎

農業部公布山坡地保育利用管理工作績效考核結果，宜蘭縣獲縣市組第一名等多個獎項，縣府水利資源處水保服務團業務承辦人羅菀慈更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。