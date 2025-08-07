聽新聞
影／「最神秘媽祖」要來了 蘭陽媽祖節將登場300年太平媽合體雙媽會
2025蘭陽媽祖文化節9月26日起一連三天登場，是宜蘭年度宗教盛事，適逢南方澳進安宮珊瑚媽祖安座16周年，全台16座媽祖廟齊聚，逾300年歷史的雲林西螺福興宮太平媽祖首度來「雙媽會」，還有北方澳軍港「最神祕媽祖」現身，令信眾期待。
宜蘭縣政府今天辦記者會，代理縣長林茂盛邀請全國民眾屆時共同參與，珊瑚媽祖、太平媽祖帶著濃縮版遶境隊伍進入縣民大廳，現場鑼鼓齊鳴，相當熱鬧。
今年由南方澳進安宮擔任主祀宮廟，規畫三大亮點，雲林西螺福興宮太平媽祖將是300年來首次進入蘭陽平原，與南方澳進安宮珊瑚媽祖於活動第2天的27日從宜蘭橋下啟程「雙媽會」出巡。
全台16座媽祖宮廟，包括花蓮港天宮、屏東東港朝隆宮、下茄萣金鑾宮、安平開台天后宮、笨港口港口宮、新港奉天宮、北港朝天宮、西螺福興宮、鹿港天后宮、彰化南瑤宮、大庄浩天宮、大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮、山邊媽祖宮、桃園慈護宮、北投關渡宮等，也將舉辦「十六天后會珊瑚」盛典，眾媽祖齊聚宜蘭，讓信眾備感期待。
宜蘭北方澳進安宮，奉祀五尊從中國大陸湄州渡海來台的軟身媽祖，被信徒親切稱為「湄州五姐妹」，各擁不同神韻，因為是供奉在軍港內，平時不容易參拜，有「最神祕媽祖」之稱。縣府表示，這次在南方澳進安宮邀請下，「閃亮五姐妹」以聖筊示意允杯，屆時將出巡為媽祖文化節賜福。
縣府表示，今年的蘭陽媽祖文化節3天期間有海陸遶境、藝陣展演與祈福儀式等豐富活動，縣府與進安宮攜手推出多項專屬優惠，邀請全國信眾屆時前來體驗獨特的宗教文化。
