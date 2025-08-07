影／「最神秘媽祖」要來了 蘭陽媽祖節將登場300年太平媽合體雙媽會

快訊

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
全台16個媽祖宮廟下個月將齊聚宜蘭「十六天后會珊瑚」，苗栗山邊媽祖宮副董事長劉建峰代表致詞。記者王燕華／攝影
全台16個媽祖宮廟下個月將齊聚宜蘭「十六天后會珊瑚」，苗栗山邊媽祖宮副董事長劉建峰代表致詞。記者王燕華／攝影

2025蘭陽媽祖文化節9月26日起一連三天登場，是宜蘭年度宗教盛事，適逢南方澳進安宮珊瑚媽祖安座16周年，全台16座媽祖廟齊聚，逾300年歷史的雲林西螺福興宮太平媽祖首度來「雙媽會」，還有北方澳軍港「最神祕媽祖」現身，令信眾期待。

宜蘭縣政府今天辦記者會，代理縣長林茂盛邀請全國民眾屆時共同參與，珊瑚媽祖、太平媽祖帶著濃縮版遶境隊伍進入縣民大廳，現場鑼鼓齊鳴，相當熱鬧。

今年由南方澳進安宮擔任主祀宮廟，規畫三大亮點，雲林西螺福興宮太平媽祖將是300年來首次進入蘭陽平原，與南方澳進安宮珊瑚媽祖於活動第2天的27日從宜蘭橋下啟程「雙媽會」出巡。

全台16座媽祖宮廟，包括花蓮港天宮、屏東東港朝隆宮、下茄萣金鑾宮、安平開台天后宮、笨港口港口宮、新港奉天宮、北港朝天宮、西螺福興宮、鹿港天后宮、彰化南瑤宮、大庄浩天宮、大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮、山邊媽祖宮、桃園慈護宮、北投關渡宮等，也將舉辦「十六天后會珊瑚」盛典，眾媽祖齊聚宜蘭，讓信眾備感期待。

宜蘭北方澳進安宮，奉祀五尊從中國大陸湄州渡海來台的軟身媽祖，被信徒親切稱為「湄州五姐妹」，各擁不同神韻，因為是供奉在軍港內，平時不容易參拜，有「最神祕媽祖」之稱。縣府表示，這次在南方澳進安宮邀請下，「閃亮五姐妹」以聖筊示意允杯，屆時將出巡為媽祖文化節賜福。

縣府表示，今年的蘭陽媽祖文化節3天期間有海陸遶境、藝陣展演與祈福儀式等豐富活動，縣府與進安宮攜手推出多項專屬優惠，邀請全國信眾屆時前來體驗獨特的宗教文化。

宜蘭縣代理縣長林茂盛（中）邀請全國信眾下月到宜蘭，參加「蘭陽媽祖文化節」。記者王燕華／攝影
宜蘭縣代理縣長林茂盛（中）邀請全國信眾下月到宜蘭，參加「蘭陽媽祖文化節」。記者王燕華／攝影
2025蘭陽媽祖文化節下月26日起一連三天登場，宜蘭縣府與參與宮廟一同邀請信眾屆時前來體驗媽祖文化。記者王燕華／攝影
2025蘭陽媽祖文化節下月26日起一連三天登場，宜蘭縣府與參與宮廟一同邀請信眾屆時前來體驗媽祖文化。記者王燕華／攝影
逾300年歷史的雲林西螺福興宮太平媽祖今天現身宜蘭縣府，下月也將參與蘭陽文化節，與南方澳進安宮珊瑚媽祖「雙媽會」。圖／宜蘭縣政府提供
逾300年歷史的雲林西螺福興宮太平媽祖今天現身宜蘭縣府，下月也將參與蘭陽文化節，與南方澳進安宮珊瑚媽祖「雙媽會」。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭南方澳進安宮珊瑚媽祖今天現身宜蘭縣政府，為蘭陽媽祖文化節活動暖身。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭南方澳進安宮珊瑚媽祖今天現身宜蘭縣政府，為蘭陽媽祖文化節活動暖身。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭南方澳進安宮總幹事賴桂美說明北方澳軍港進安宮的「媽祖五姐妹」 首次允杯參加陸巡。記者王燕華／攝影
宜蘭南方澳進安宮總幹事賴桂美說明北方澳軍港進安宮的「媽祖五姐妹」 首次允杯參加陸巡。記者王燕華／攝影

媽祖 宜蘭 南方澳

