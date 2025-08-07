快訊

普發現金不排富有譜 行政院給答案：依三讀條文編列預算

台積電寫天價1180元領軍上攻！台股飆556點 收復2萬4創波段新高

聽新聞
0:00 / 0:00

「嗨！出發吧 來台東」演唱會 3金曲歌后東漂飆唱

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
第25屆金曲歌后戴佩妮，很期待可以在漂亮的海邊跟歌迷們見面。圖／台東縣政府提供
第25屆金曲歌后戴佩妮，很期待可以在漂亮的海邊跟歌迷們見面。圖／台東縣政府提供

「嗨!出發吧來台東演唱會將於9月13、14日登場，今搶先公布首波金光閃閃的演出名單，包括徐佳瑩、戴佩妮及楊乃文等3位金曲歌后，將輪番上陣飆唱，帶給台東難忘震撼夏天。

縣府表示，7月、8月過完，好像暑假過了一半？但別擔心，延續去年熱潮，再次推出一連兩天在國際地標登場「嗨！出發吧來台東」演唱會，將這個夏天延續到

這場集合千萬卡司，有金曲歌后、樂團與超人氣偶像、音樂人的演唱會，今搶先公布首波演出名單，包括徐佳瑩、戴佩妮、楊乃文等3位天后，讓演唱會金光閃閃。

楊乃文是第11屆金曲歌后，身為「學姊」她率先提到，自己這幾年跟台東特別有緣，尤其前年唱跨年，目睹煙火與星星堆滿天的感動，那一幕真的漂亮又震撼，還有難的美食。

另戴佩妮表示，距離上次她到台東大學的演出，已經有16年了，很期待可以在漂亮的海邊跟歌迷們見面。徐佳瑩則說，「我很喜歡台東，有好山好水好空氣，還有很多熱情的人」。

縣府表示，活動將於9月13、14日連續2天在市區國際地標登場，集合巨星陣容及豪華煙火，邀請粉絲一定要來，同時預告2天演唱會接下來還有許多卡司陸續會公布，保證讓粉絲大飽耳福。

楊乃文是第11屆金曲歌后，身為「學姊」她率先提到，自己這幾年跟台東特別有緣。圖／台東縣政府提供
楊乃文是第11屆金曲歌后，身為「學姊」她率先提到，自己這幾年跟台東特別有緣。圖／台東縣政府提供
「嗨!出發吧來台東」演唱會將於9月13、14日登場，第29屆金曲歌后徐佳瑩喜歡台東，有好山好水好空氣。圖／台東縣政府提供
「嗨!出發吧來台東」演唱會將於9月13、14日登場，第29屆金曲歌后徐佳瑩喜歡台東，有好山好水好空氣。圖／台東縣政府提供

台東 粉絲 演唱會

延伸閱讀

徐佳瑩、楊乃文、戴佩妮全來了！唱響台東難忘這一味

寬宏財報／演唱會經濟發威！上半年 EPS 6.21元創高 第3季將步入高峰

中職／江坤宇與戴佩妮接唱怎樣 浮現歌迷走音經典片段

中職／百萬象迷+ITZY魅力 大巨蛋4萬人滿場史上第4次

相關新聞

100元擁芭樂樹！花蓮這處花園轉型「全民農場」 開放自耕自食

花蓮縣吉安鄉鬱金香花園3年前停業，業者無償提供鄉公所4甲土地使用權，除了開放民眾種菜的快樂農園外，公所決定栽種100棵芭...

影／「最神秘媽祖」要來了 蘭陽媽祖節將登場300年太平媽合體雙媽會

2025蘭陽媽祖文化節9月26日起一連三天登場，是宜蘭年度宗教盛事，適逢南方澳進安宮珊瑚媽祖安座16周年，全台16座媽祖...

「嗨！出發吧 來台東」演唱會 3金曲歌后東漂飆唱

「嗨!出發吧來台東」演唱會將於9月13、14日登場，今搶先公布首波金光閃閃的演出名單，包括徐佳瑩、戴佩妮及楊乃文等3位金...

曾是昭和天皇太子時期下榻地 花蓮國軍英雄館震損要拆了

花蓮國軍英雄館在去年地震後結構嚴重受損，無法再使用，近日開拆。它的前身很有故事，是「阿美族會館」，日本昭和天皇當太子時曾...

基隆旺牛橋頭擠6電桿礙市容 台電允諾遷移減量

基隆市田寮河旺牛橋頭，東明路旁密集豎立多根電線桿。市議員陳宜今天說，電線桿加上鄰近的號誌桿，一整排豎立影響市容， 颱風季...

守護山林32年！宜蘭羅菀慈奪全國水保深耕獎 全台僅兩人獲獎

農業部公布山坡地保育利用管理工作績效考核結果，宜蘭縣獲縣市組第一名等多個獎項，縣府水利資源處水保服務團業務承辦人羅菀慈更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。