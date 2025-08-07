「嗨！出發吧 來台東」演唱會 3金曲歌后東漂飆唱

「嗨!出發吧來台東」演唱會將於9月13、14日登場，今搶先公布首波金光閃閃的演出名單，包括徐佳瑩、戴佩妮及楊乃文等3位金曲歌后，將輪番上陣飆唱，帶給台東難忘震撼夏天。

縣府表示，7月、8月過完，好像暑假過了一半？但別擔心，延續去年熱潮，再次推出一連兩天在國際地標登場「嗨！出發吧來台東」演唱會，將這個夏天延續到

這場集合千萬卡司，有金曲歌后、樂團與超人氣偶像、音樂人的演唱會，今搶先公布首波演出名單，包括徐佳瑩、戴佩妮、楊乃文等3位天后，讓演唱會金光閃閃。

楊乃文是第11屆金曲歌后，身為「學姊」她率先提到，自己這幾年跟台東特別有緣，尤其前年唱跨年，目睹煙火與星星堆滿天的感動，那一幕真的漂亮又震撼，還有難的美食。

另戴佩妮表示，距離上次她到台東大學的演出，已經有16年了，很期待可以在漂亮的海邊跟歌迷們見面。徐佳瑩則說，「我很喜歡台東，有好山好水好空氣，還有很多熱情的人」。