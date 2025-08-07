聽新聞
曾是昭和天皇太子時期下榻地 花蓮國軍英雄館震損要拆了
花蓮國軍英雄館在去年地震後結構嚴重受損，無法再使用，近日開拆。它的前身很有故事，是「阿美族會館」，日本昭和天皇當太子時曾下榻於此，38年前重建後接待不少官兵、榮民眷屬，開拆消息傳出，許多民眾相當不捨，專程前往拍照留念。
國軍英雄館位於花蓮市花崗街，根據「國家文化記憶庫」資料，1928年由阿美族人募資興建，做為紀念阿美族人開發花蓮的「阿美族會館」，陳列阿美族器物，兼做族人來花蓮投宿的地方。後來改為昭和紀念館，昭和天皇在當太子時到花蓮即是下榻於此，也曾做為消防隊、民防指揮部使用，1987年重建為現在地上6層、地下1層的建物。
花蓮國軍英雄館曾是許多軍人與眷屬到花蓮投宿的首選地點，但建物在去年4月3日強震受創，經過結構技師鑑定，已不適合再使用，當下封館停業，中華民國軍人之友社理監事會通過拆除案後，近日圍起圍籬開拆，預計需半年，明年2月3日完成。
退伍軍人嚴先生得知國軍英雄館開拆，專程前往拍照留念。他說，這裡有他兒時回憶，長大後從軍也常前往住宿，國軍英雄館就是便宜、乾淨，讓人覺得溫馨，看到怪手一錘錘敲下，內心百感交集。
花蓮縣軍人服務站站長黃鍾昌說，花蓮國軍英雄館啟用至今近40年，要拆除了許多官兵、榮民、榮眷都很不捨，但安全是首要考量。雖然建物拆掉，已跟在地旅宿業者合作，以優惠價格持續提供住宿服務，也設有臨時辦公室，慰問等服務工作不會間斷。
