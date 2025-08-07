聽新聞
基隆旺牛橋頭擠6電桿礙市容 台電允諾遷移減量
基隆市田寮河旺牛橋頭，東明路旁密集豎立多根電線桿。市議員陳宜今天說，電線桿加上鄰近的號誌桿，一整排豎立影響市容， 颱風季節也可能造成損害。她邀市府和台電人員勘查後，台電已允諾一個月內，提出遷移或減量方案改善現況。
陳宜說，先前她在議會質詢時，就提及東明路電線桿、電箱集中在旺牛橋頭的現況，認為不合理，市府應協調台電化提出具體改善方案。
陳宜表示，東明路短短五十公尺就有六根電線桿，不但影響市容， 也容易在颱風季節時造成損害，其中還有電線桿就立在斑馬線行人動線，也影響行人安全。
陳宜4日邀集市府工務處公用事業科和養護工程科、台電基隆區營業處、中華電信基隆營運處會勘，希望市府能提出改善計畫。電線桿地下化，轉換為電箱集中化是未來趨勢，不但能改善市容，也能減少颱風帶來的可能損壞。
市府目前正與台電合作推動東明路電路地下化，目前作業路段並未包括旺牛橋附近路段。公用事業科長顧勝璿建議以遷移方式改善，台電同意施作，並在1個月內提出遷移、減量方案，改善市容及行人用路環境。
