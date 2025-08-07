快訊

守護山林32年！宜蘭羅菀慈奪全國水保深耕獎 全台僅兩人獲獎

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
農業部公布今年度山坡地保育利用管理工作績效考核，宜蘭縣在縣市組考核中獲得全國第一。圖／縣府提供
農業部公布今年度山坡地保育利用管理工作績效考核，宜蘭縣在縣市組考核中獲得全國第一。圖／縣府提供

農業部公布山坡地保育利用管理工作績效考核結果，宜蘭縣獲縣市組第一名等多個獎項，縣府水利資源處水保服務團業務承辦人羅菀慈更獲得全國唯二的「個人深耕貢獻獎」，相當不容易。

縣府水資處水保科長陳俊宏表示，縣內山坡地占土地總面積約87%，為強化管理，推動一系列亮點措施，像是藉由數位轉型服務大幅縮短水保審查計畫天數、整合專業能量讓5年內服務案件數成長達334%、落實查核與監督等，感謝同仁努力，獲評縣市組第一名，也獲頒「激勵獎」、「績優水土保持服務團」等殊榮，是對宜蘭縣多年深耕山坡地保育管理的一大肯定。

55歲的羅菀慈長期擔任水資處水土保持服務團業務承辦人，投入水保工作32年，她對工作相當有熱忱，創立宜蘭縣水保服務團奠定技師駐點與行動服務並行的雙軌制，首創「行動水保車」深入各鄉鎮辦理社區服務，3年服務超過1700人，讓更多民眾樂於參與。

羅菀慈還跨域整合水保服務團技師團隊，從2020年至今已4度獲得全國績優水保服務團的肯定，多年來默默付出被看見，今年獲得農村發展及水土保持署「個人深耕貢獻獎」，全國僅有兩人獲獎，相當難得。

羅菀慈感謝縣府及各團隊協助，才能夠順利居中溝通協調完成任務。她回憶，2010年梅姬颱風造成重創，她負責土石流業務，當時蘇澳有民眾遭土石掩埋，她與鎮公所聯繫防災，也協助勘災及後續復原工作，盼望持續作好水土保持工作，降低危害。

宜蘭縣府水利資源處水保服務團業務承辦人羅菀慈，首創「行動水保車」，深入社區宣導水個觀念。圖／縣府提供
宜蘭縣府水利資源處水保服務團業務承辦人羅菀慈，首創「行動水保車」，深入社區宣導水個觀念。圖／縣府提供
宜蘭縣水資處水保服務團業務承辦人羅菀慈，長年投入水土保持工作，獲選得全國唯二的「個人深耕貢獻獎」殊榮。圖／羅菀慈提供
宜蘭縣水資處水保服務團業務承辦人羅菀慈，長年投入水土保持工作，獲選得全國唯二的「個人深耕貢獻獎」殊榮。圖／羅菀慈提供

宜蘭 梅姬颱風

