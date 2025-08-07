聽新聞
0:00 / 0:00
守護山林32年！宜蘭羅菀慈奪全國水保深耕獎 全台僅兩人獲獎
農業部公布山坡地保育利用管理工作績效考核結果，宜蘭縣獲縣市組第一名等多個獎項，縣府水利資源處水保服務團業務承辦人羅菀慈更獲得全國唯二的「個人深耕貢獻獎」，相當不容易。
縣府水資處水保科長陳俊宏表示，縣內山坡地占土地總面積約87%，為強化管理，推動一系列亮點措施，像是藉由數位轉型服務大幅縮短水保審查計畫天數、整合專業能量讓5年內服務案件數成長達334%、落實查核與監督等，感謝同仁努力，獲評縣市組第一名，也獲頒「激勵獎」、「績優水土保持服務團」等殊榮，是對宜蘭縣多年深耕山坡地保育管理的一大肯定。
55歲的羅菀慈長期擔任水資處水土保持服務團業務承辦人，投入水保工作32年，她對工作相當有熱忱，創立宜蘭縣水保服務團奠定技師駐點與行動服務並行的雙軌制，首創「行動水保車」深入各鄉鎮辦理社區服務，3年服務超過1700人，讓更多民眾樂於參與。
羅菀慈還跨域整合水保服務團技師團隊，從2020年至今已4度獲得全國績優水保服務團的肯定，多年來默默付出被看見，今年獲得農村發展及水土保持署「個人深耕貢獻獎」，全國僅有兩人獲獎，相當難得。
羅菀慈感謝縣府及各團隊協助，才能夠順利居中溝通協調完成任務。她回憶，2010年梅姬颱風造成重創，她負責土石流業務，當時蘇澳有民眾遭土石掩埋，她與鎮公所聯繫防災，也協助勘災及後續復原工作，盼望持續作好水土保持工作，降低危害。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言