基市機車考照練習場啟用

基隆市政府設立第一處機車考照練習場，今起開放使用。練習場位在七堵區大華一路自強橋頭，中山高高架路段下方的空地。附近有民宅，交通處提醒民眾注意音量，勿干擾住戶生活安寧。

基隆靠機車代步者多，早年有人在中正公園、近十八羅漢洞路旁的平台，畫設機車考照的考場，口耳相傳成為初學騎機車的熱門練習場。因場地斑駁，2年前有7名議員合力改善，讓民眾練習使用更安全。

中正公園機車考照練習場是露天環境，雨天有所不便。交通處評估多處地點後，選在大華一路自強橋頭，設立七堵機車考照練習場。位在中山高高架道路下方，有類頂棚效用，大熱天免受烈日曝露，雨天也能擋雨。

交通處表示，七堵機車考照練習場已畫設考照動線，並設置相關標誌、標線，7日起委由當地七堵區自強里辦公處協助管理，每天上午9時至下5時開放。

汐止自強里長張仁化說，該空地原本是老人運動休閒場所，常有街友喝酒、睡覺，失去原本美意，不得已封閉。後來在市議員郭美秀、張耿輝建議下，市府改為機車考照練習場，暑期很多青少年想考駕照，由家長或親友來陪練。

交通處副處長黃詩涵說，基隆平地少，要找到合適考照練習場不易。七堵練習場用地屬於高公局，經過協調借用，並獲地方支持才得以設立，如能再找到其他合適地點，可再增設滿足需求。