夏季蛇出沒...獅球嶺有眼鏡蛇嚇到人 基隆去年捕634尾蛇龜殼花最多

基隆市獅球嶺有人目睹眼鏡蛇追捕青蛙，並朝自己而來急忙奔逃。市議員陳宜日前帶女兒外出，也發現蛇蹤。基隆市動物保護防疫所統計去年共捕捉634尾蛇，以龜殼花226尾最多。所長陳柏廷今天說，遇蛇勿驚慌，保持約2公尺距離靜待蛇類離去，不慎被咬要記住紋路及特徵，儘速就醫。

日前在獅球嶺步道，有人用手機拍攝眼鏡蛇出沒畫面，眼鏡蛇後來要捕食青蛙，因為青蛙突然轉向朝拍攝者方向跳躍，眼鏡蛇也朝同方向追逐，拍攝者驚慌奔逃。民眾說，獅球嶺不只有眼鏡蛇，還有龜殼花。

市議員吳驊珈接獲民眾反映獅球嶺眼鏡蛇出沒，因為這處土地中央業管，她將請立委王正旭協助要求中央單位加強清除雜草，避免散步運動民眾受驚嚇，甚至被咬傷。

動保所統計，基隆市113年共計捕捉634尾蛇，其中以龜殼花226尾最多，南蛇99尾次之。提醒民眾平時居家應維持環境整潔，減少蛇類的食源，庭院植栽也需定期修剪，避免蛇類窩藏。有蛇闖入家園別慌張，通報動物救援或捉蛇案件，都可撥打1999市民專線，讓專業人員協助處理。

陳柏廷說，出入山林時，應穿著長袖衣物以及包鞋或雨鞋，減少與蛇接觸的可能。在林蔭或草叢間可先「打草驚蛇」，逗留時要特別留意樹梢及草叢。遇到蛇出沒請勿驚慌，與蛇保持距離約2米，靜待蛇類自行離去，不要接觸或觸摸，若不慎被蛇咬，需記住蛇的紋路及特徵，並儘速就醫。