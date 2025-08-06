聽新聞
0:00 / 0:00
夏季蛇出沒...獅球嶺有眼鏡蛇嚇到人 基隆去年捕634尾蛇龜殼花最多
基隆市獅球嶺有人目睹眼鏡蛇追捕青蛙，並朝自己而來急忙奔逃。市議員陳宜日前帶女兒外出，也發現蛇蹤。基隆市動物保護防疫所統計去年共捕捉634尾蛇，以龜殼花226尾最多。所長陳柏廷今天說，遇蛇勿驚慌，保持約2公尺距離靜待蛇類離去，不慎被咬要記住紋路及特徵，儘速就醫。
日前在獅球嶺步道，有人用手機拍攝眼鏡蛇出沒畫面，眼鏡蛇後來要捕食青蛙，因為青蛙突然轉向朝拍攝者方向跳躍，眼鏡蛇也朝同方向追逐，拍攝者驚慌奔逃。民眾說，獅球嶺不只有眼鏡蛇，還有龜殼花。
市議員吳驊珈接獲民眾反映獅球嶺眼鏡蛇出沒，因為這處土地中央業管，她將請立委王正旭協助要求中央單位加強清除雜草，避免散步運動民眾受驚嚇，甚至被咬傷。
動保所統計，基隆市113年共計捕捉634尾蛇，其中以龜殼花226尾最多，南蛇99尾次之。提醒民眾平時居家應維持環境整潔，減少蛇類的食源，庭院植栽也需定期修剪，避免蛇類窩藏。有蛇闖入家園別慌張，通報動物救援或捉蛇案件，都可撥打1999市民專線，讓專業人員協助處理。
陳柏廷說，出入山林時，應穿著長袖衣物以及包鞋或雨鞋，減少與蛇接觸的可能。在林蔭或草叢間可先「打草驚蛇」，逗留時要特別留意樹梢及草叢。遇到蛇出沒請勿驚慌，與蛇保持距離約2米，靜待蛇類自行離去，不要接觸或觸摸，若不慎被蛇咬，需記住蛇的紋路及特徵，並儘速就醫。
基隆多山，生態豐富，物種多元， 夏季常見蛙蛇出現，動保所23日晚間舉辦「夜訪大武崙砲台，基隆蛇蛙觀察活動」，透過專業講師現場解說，讓民眾更加理解物種特性與生態小故事，共同維護生態多樣性並提升生態保育認知，有意報名可上動保所官方網站（https://www.klaphio.klcg.gov.tw/tw/klaphio/1339-304808.html）查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言