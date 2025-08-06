花蓮馬太鞍溪堰塞湖初判無立即危險 跨機關預警

颱風薇帕外圍環流釀花蓮馬太鞍溪上游國有林地大規模崩塌，致土石阻塞河道成堰塞湖，林保署7月26日緊急調查與風險評估，8月4日協調空勤直升機勘查，初判無立即潰壩危險。

由於下游約11公里處為萬榮鄉明利村，林業及自然保育署花蓮分署今天邀集相關權責單位召開應變分工會議，研商堰塞湖影響範圍、災害應變等防減災預防措施，並提醒各單位儘早進行模擬疏散避難演練工作。

根據林保署航測及遙測分署出動飛機航拍取得的最新航照資料顯示，堰塞湖土方壩體高度約250公尺，長度達1700公尺，目前堰塞湖蓄水量約1660萬立方公尺，湖面與可能溢流口還有約94公尺高差，短期壩頂並無溢流風險。

林保署花蓮分署指出，經初步評估，目前天然壩體尚屬穩定，危險度不高，不過審慎起見，分署已展開潰壩模擬與風險評估作業，並透過衛星影像蒐集、航空攝影及無人機空拍等方式，掌握堰塞湖水位及壩體最新變化。

分署也正規劃前往現場裝設水位計、雨量計及監視設備等監測儀器，以利即時掌握相關應變資訊。

花蓮分署表示，由於此堰塞湖下游有台9線馬太鞍溪橋、公私有河防設施及河道兩岸聚落，行政區涵蓋萬榮鄉明利村與光復鄉大馬村、大平村、東富村，以及鳳林鎮長橋里、大榮里與山興里等，為降低災害風險，今天會議已請花蓮縣政府、水利署第九河川分署、交通部公路局、台灣鐵路公司及萬榮、光復、鳳林鄉公所等相關權責單位，啟動跨機關預警監控與防災整備機制。

若後續監測發現水位變化達警戒值，花蓮分署將請地方政府及相關單位依程序啟動封溪、勸離及其他必要應變措施，以維護民眾安全。

水利署九河分署會議中表示，將會配合檢視警戒範圍內河道清淤、開口圍堵、協助介接CCTV及提供租地瓜農通知清冊；農村水保署花蓮分署表示，會即時提供更新最新衛星影像圖資予林業保育署。

花蓮縣政府及所屬各級單位也將依據調查結果，逐步進行保全戶名單造冊，預為準備疏散避難等工作；交通部東區養護工程分局花蓮工務段、中華電信公司花蓮營運處也將全力配合裝設監測儀器工作。

林保署花蓮分署長黃群策說，堰塞湖預警應變工作、防減災措施機制，需各單位分工合作，才能在有限時間內做最完善準備，盡可能減輕災害衝擊，以確實達到減災、整備、應變的災害管理，也非常感謝各單位全力協助。

花蓮分署呼籲民眾，近期切勿進入馬太鞍溪溪床及周邊河道活動，避免潛在風險；將持續與相關單位密切合作，加強監測與資訊發布，確保人民生命財產安全。