民怨智慧停車疑遭超收 花縣府：重複繳費可退款

花蓮市區路邊停車格新設地磁感應裝置5月啟用，小型車每半小時收費新台幣10元，有民眾發現停不到半小時遭收費60元，疑遭超收。花蓮縣府回應，經查是重複繳費，可辦理退費。

有民眾反映，2日下午1時9分在花蓮市國聯二路停車不到半小時，下午1時30分改在國聯五路停車約3小時，2次停車時間不到3小時半，按收費標準應是70元，但在超商繳費卻是120元。

唐姓駕駛說，在超商繳費刷了第一張繳費單的QR碼，顯示60元費用，第二張卻刷不出來，號稱無紙化的收費機制，不但多花了30分鐘解決繳費問題，還得列印收費單據，最後還多繳50元。

他質疑，無紙化設計為減少開收費單數量，也提供多元繳費方式，但沒有考量到花蓮居民數位素養落差大，不會使用數位支付的民眾，還是只能實體繳費，但繳費單沒有標示停車費用，若沒有主動對比時間，就不會發現超收問題，就算發生也無從反映。

花蓮縣府建設處交通科長張筱雲今天回應，經確認是重複繳費，國聯二路因施工，停車格內沒有地磁，採人工開單，經查該民眾車輛停不到10分鐘，免收費；國聯五路停車3小時，收費60元，依繳費明細確認2筆收費是同一筆停車單，民眾可憑收據到委外單位國雲公司辦理退費，退費沒有期限。

建設處交通科表示，對於民眾重複繳費狀況，因資料龐大，系統結帳需要2至3天作業時間，無法即時判斷重複繳費，依法縣府跟委辦業者也無權調確車主個資，因此無法主動聯繫車主，會跟廠商針對重複繳費的狀況如何因應。

張筱雲說，建議民眾綁定一個第三方支付APP，掃描QR碼統一管理繳費單據，避免同時使用不同繳費管道，容易錯亂，也可以使用eTag自動扣款。