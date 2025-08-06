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智慧停車又出包？花蓮市車主停不到半小時 被多收50元

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市路邊停車格停車費用每半小時10元，近日卻有民眾在兩處停車，第一處不到半小時，竟被多收50元，質疑智慧停車計費有問題。圖／民眾提供
花蓮市路邊停車格停車費用每半小時10元，近日卻有民眾在兩處停車，第一處不到半小時，竟被多收50元，質疑智慧停車計費有問題。圖／民眾提供

花蓮市路邊停車格停車費用每半小時10元，今年改用地磁感應裝置偵測停放車輛時間，近日卻有民眾在兩處停車，第一處不到半小時，竟被多收50元，質疑智慧停車計費有問題。縣府回應，該民眾用兩種方式繳費，其中在超商繳費因連線不夠即時有時間差，建議一天內的停車繳費方式用同一種。

花蓮市區路邊停車格過去為人工開單、定時巡邏蓋章計價，縣府推動智慧交通，今年5月改用全新地磁感應裝置，偵測車輛停入時間並傳至雲端平台，開單員透過PDA截取資料開立繳費單後，感應裝置再將感應車輛離場的時間傳至雲端，由系統計算停車時間與費用。

依照花蓮縣公有收費停車場管理自治條例規定，小型車路邊每30分鐘10元，未滿30分鐘者則以10元計價。有民眾2日在花蓮市國聯二路邊停車不到半小時，開車離開前往下一個點停車，但他繳費時，發現第一張繳費單被收取60元，等於多收50元。

縣府建設處交通科長張筱雲說，民眾第一張先掃QR code，出現三段式條碼在超商櫃台繳費，第二張則是用超商機台列印停車單去櫃台結帳，但超商系統結帳需要2個工作天入帳與銷帳，中間出現時間差，造成重複結帳，車主可持收據至委外停車廠商國雲公司中福路營業處退費，退費沒有期限。

張筱雲指出，停車格地磁接收時間是15秒至30秒，偵測停車時間沒有問題；同時建議車主同一天的停車費用一種方式繳費，避免被多收錢，並鼓勵辦理eTag自動扣款。

民進黨縣議員張美慧說，收費方式這麼多，卻要用統一種方式繳費非常不便民，縣府應該要看是否能修改後台程式，幫民眾解決問題，而不是還要多花時間辦理退費。

民進黨縣議員胡仁順則批評，縣府雖然委外經營，不過監督考核廠商有無落實非常重要，「不是委外了就不管」，縣府不能只有咎責廠商，相關配套要做好，相關機制要建立，勿讓智慧停車變得不智慧，造成民眾困擾。

花蓮市路邊停車格停車費用每半小時10元，今年改用地磁感應裝置偵測停放車輛時間，卻有民眾被多收費。記者王思慧／攝影
花蓮市路邊停車格停車費用每半小時10元，今年改用地磁感應裝置偵測停放車輛時間，卻有民眾被多收費。記者王思慧／攝影
花蓮市路邊停車格停車費用每半小時10元，今年改用地磁感應裝置偵測停放車輛時間，再由開單員開立繳費單。記者王思慧／攝影
花蓮市路邊停車格停車費用每半小時10元，今年改用地磁感應裝置偵測停放車輛時間，再由開單員開立繳費單。記者王思慧／攝影

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