基市設機車考照練習場 中山高如「頂棚」遮陽又擋雨

基隆市政府設立的第一處機車考照練習場，8月7日起開放使用。練習場位在七堵區大華一路自強橋頭，中山高高架路段下方的空地。因為附近有民宅，交通處提醒民眾注意音量，不要干擾到住戶生活安寧。

基隆市有不少人靠機車代步，早年有人在中正公園，靠近十八羅漢洞路旁的平台，畫設機車考照的「考場」，口耳相傳成為初學騎機車民眾熱門練習地點。後來場地斑駁，兩年前有7名議員合力改善，讓民眾練習使用時更安全。

中正公園的機車考照練習場是露天環境，雨天有所不便。交通處評估多處地點後，選擇在大華一路自強橋頭，設立七堵機車考照練習場。因為位在中山高高架道路下方，彷彿是頂棚，大熱天練習時免受烈日曝露之苦，雨天也不會太不方便。

交通處表示，七堵機車考照練習場已畫設考照動線，並設置相關標誌、標線，8月7日起委由當地七堵區自強里辦公處協助管理，每天上午9時至下5時開放使用。

張仁化說，這片空地原本是老人運動休閒場所，因為常有街友在那裡喝酒、睡覺，失去原本美意，不得已封閉。後來在市議員郭美秀、張耿輝建議下，由市府改置機車考駕照練習場。暑假期間很多青少年想考機車駕照，歡迎由家長或親友來陪同練習。