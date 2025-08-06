全台首家實名制 花蓮慈濟醫院開發健康管家APP看病有效率

花蓮慈濟醫院開發智能健康管家APP，除了是全台首家導入實名制驗證的醫療APP，還能提供個人化預約行事曆，也可建立常用親屬名單，讓一家大小就醫更有效率。針對初診病人，可預先填寫基本資料與主訴症狀，縮短掛號與問診時間，同時整合電子處方箋等功能。

慈濟醫院醫事室醫事服務組組長謝佩玲表示，團隊持續優化慈濟智能健康管家APP功能，近期推出電子處方箋與影像醫學自主排程功能，其中應用電子處方箋可透過手機到藥局領藥。尤其近年詐騙事件頻傳，APP實名制又整合民眾就醫所需各項功能，降低民眾點選其他網頁被騙的風險。

花蓮地形狹長，醫療資源多集中在北區市區，住在南區民眾就醫或申請醫療文件常需耗費至少1至2小時車程往返。謝佩玲指出，APP內建的「線上病歷與文件申請」功能，不僅可直接於手機完成申請、繳費與取件流程，還能隨身攜帶電子病歷，大幅節省交通與等待時間，讓智慧醫療真正服務偏鄉。

醫事室門診組股長張家琪提到，透過APP住院服務功能，病人只需連上院內Wi-Fi，即可在手機上完成預約與報到流程，省去到住院中心等待的時間，直接前往護理站即可，提升就醫效率。

民眾黃先生說，家中三代同住，長輩時常掛號看診，孩子也仍需代為處理醫療事宜，過往要反覆查詢與奔波，而APP整合所有家庭成員資料，合併行事曆提醒看診日期，對於忙碌的家長來說，是非常實用的工具。

另一位前來看診的徐先生說，透過APP可同步管理家人預約與診療進度，隨時掌握報到與看診時間，不僅省時，也能線上申請醫療文件與保險所需資料，非常方便與實用。