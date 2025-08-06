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「還錢於民」花蓮綠議員提議成立小組跨黨派協商普發現金 縣府：尊重
財劃法修正後花蓮明年預期增加161億元統籌分配稅，縣議員張美慧建請議會成立「振興花蓮產業復甦普發現金小組」討論普發現金。張美慧說，縣府執行效率不佳，且去年地震、颱風後花蓮百工百業蕭條，普發現金可加速復甦。
花蓮縣府代理祕書長饒忠說，目前確實財源還未定，對於議員在議會臨時大會的程序會上提議，縣府表示尊重。
花蓮縣議會將於11日至15日召開第20屆第16次臨時大會，昨天程序會上，民進黨團總召張美慧提臨時動議，要求待161億元確認會進入縣庫，議會要成立普發現金小組，由議長邀各黨總召跨黨派參與協商，以要求縣府普發現金為前提，共同協商額度方案。
她的提議獲得同黨議員胡仁順支持，主持會議的副議長徐雪玉未作裁示，張美慧要求議事組錄案，並表示一讀會將再提一次。
張美慧表示，胡仁順提出縣府普發每人5萬元，2月在議會獲照案通過。國民黨團表示反對大撒幣，縣府回應「財源尚未確定」，也就是說，若財源確定，普發現金可以討論，她因此提出臨時建議。
張美慧說，去年403地震加上後續風災侵襲，花蓮百工百業蕭條。縣府雖編列10億元發放振興券，但因使用限制、店家兌換不便等因素，民眾多選擇用於連鎖賣場，在地店家並未受惠，若是普發現金，不限定消費項目，縣民可自由運用，加速景氣復甦。
她說，雖然先前已有普發5萬元提案，但可以透過議會的普發現金小組協商金額，不一定是每人5萬元。縣預算明年多出161億元，以目前縣府財政狀況有改善，沒有短債只剩長債，就算拿30億元還債、普發每人1萬元共32億，也還比今年多100億元可以用。
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